Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕРИА Новости 03:43
Россия, со своей стороны, предлагала внести в регламент положения о том, что никто не имеет права лишать национальные делегации полномочий. На апрельской сессии этого года ПАСЕ призвала Москву сформировать делегацию, а также выплатить взнос.
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с чего всё началось
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.РИА Новости03:43
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Наука
Саблезубые кошки оказались куда более жестокими, чем думали ученые
Ранее палеонтологи считали, что они слишком хрупкие для того, чтобы пробить кость – однако ученые ошибались.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске
Причиной мощных взрывов на дзержинском предприятии "Кристалл", по предварительной информации, стало нарушение технологического процесса производственных работ.
Обновлено в 06:05
Культура
Музеи страны получат 24 тысячи произведений искусства от Минкульта
«В прошлом году произошел беспрецедентный случай возвращения нашей стране огромной коллекции - 53 тысячи предметов, это живопись, скульптура, графика, плакат, произведения монументального, декоративного и народного искусства», – заявил Мединский.
Обновлено в 08:43
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Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:38
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Хоккей
Михаил Пашнин перешел в «Салават Юлаев»
Обновлено в 07:03
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях
Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.
Обновлено в 05:58
Наука
Найден способ восстанавливать наноструктуры на основе ДНК
Если обычная ДНК-наноструктура разлагается в сыворотке крови под воздействием расщепляющих ферментов за 24 часа, то срок жизни самовосстанавливающейся структуры оказался в четыре раза выше, так как «ремонтные» молекулы ДНК вставали на место разрушенных.
Обновлено 29 мая в 16:00
Футбол
«Зенит» может провести товарищеский матч в России с «Барселоной»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» в летнее межсезонье может провести товарищеский матч с «Барселоной».
Обновлено в 05:41
Экономика
Конкурс на строительство дороги Москва - Казань может начаться в 2019-2020 году
Обновлено в 07:32
Происшествия
В центре Москвы активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов»
Обновлено в 01:02
Происшествия
При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 12 человек
Обновлено вчера в 19:31
Общество
С 1 июня россиян ждет ряд изменений в законах
Нововведения с 1 июня коснулись и россиян, желающих произвести автотюнинг своего авто.
Обновлено в 07:53
Футбол
«Арсенал» рассматривает возможность продажи Озила
Действующее соглашение немецкого хавбека с клубом рассчитано до 2021 года. Сейчас Озил получает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Обновлено в 04:26
Космос
Маск уничтожил русский спутник по приказу Нибиру, но не предотвратил удар по NASA. Эволюция мифов в действии
Раньше Маска спрашивали, готов ли он бежать на Марс, раз Нибиру уже почти приблизилась к Земле.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:45
Музыка
Певица Полина Ростова рассказала о романе с Сергеем Лазаревым
Отечественная певица Полина Ростова в одном из недавних интервью рассказала о тайном романе с Сергеем Лазаревым.
Обновлено в 06:36
Общество
Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована
Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
ЛНР зафиксировала украинские ЗРК у линии соприкосновения в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявляет, что украинские силовики разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:11
Культура
В российском посольстве в Вашингтоне провели Пушкинский бал
Обновлено в 04:52
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Общество
В Кузбассе чиновник выпил воду с червями
Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.
Обновлено вчера в 11:54
Технологии
На Кубе узаконят частные Wi-Fi сети
Министерство связи Кубы приняло новые правила использования радиочастот, узаконивающие использование частных сетей Wi-Fi.
Обновлено в 07:42
Авто
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей
В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35