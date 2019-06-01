В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕРИА Новости 03:43

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

с чего всё началось

Россия, со своей стороны, предлагала внести в регламент положения о том, что никто не имеет права лишать национальные делегации полномочий. На апрельской сессии этого года ПАСЕ призвала Москву сформировать делегацию, а также выплатить взнос.

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

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