Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕРИА Новости 03:43

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Москва назвала условие возвращения в ПАСЕ. РФ не исключает участия в июньской сессии

Фонтанка.Ру03:47

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

РИА Новости03:43

Делегации России могут разрешить вернуться в ПАСЕ, но не на ее условиях

Daily Stormвчера в 09:57

Слуцкий назвал условие участия России в сессии ПАСЕ

ТАСС03:00

Слуцкий допустил участие делегации РФ в июньской сессии ПАСЕ

News.ru04:07

Слуцкий не исключил, что Москва примет участие в сессии ПАСЕ в июне

Говорит Москва03:27

В Госдуме не исключили участия делегации России в июньской сессии ПАСЕ

Интерфакс03:11
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Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Армия и оружие

FT: США готовятся нарастить военное присутствие в Польше

Военный контингент Соединенных Штатов на территории Польши может быть увеличен как минимум на 1 тысячу человек.
Обновлено вчера в 18:22
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Футбол

Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек

При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Задержан экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков

Павел Коньков был вызван на предприятие, но на данный момент статус экс-губернатора неизвестен.
Обновлено вчера в 19:12
Армия и оружие

На Украине пообещали премировать военных перед отправкой в Донбасс

Украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, получат премию в размере 3 тысяч гривен (около 111 долларов по курсу нацбанка), сообщил в субботу министр обороны Украины Степан Полторак.
Обновлено в 04:02
Политика

Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google

Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:59
Авто

Названы самые выносливые японские автомобили 90-х годов

Эксперты портала DriveNN назвали самые выносливые автомобили японских марок из 1990-х годов.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:40
Политика

Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Общество

Минфин назвал возраст, с которого детям можно давать карманные деньги

Нужно рассказать детям, как правильно хранить наличные деньги, и почему не стоит ни с кем делиться информацией, где держат деньги дома родители.
Обновлено в 00:03
Общество

Супруги смогут составлять завещание по новым правилам

Сегодня, 1 июня, заработал закон, который позволяет супругам составлять совместное завещание.
Обновлено в 02:30
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп официально пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Футбол

Президент УЕФА Чеферин сравнил договорные матчи с раковой опухолью

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, как его организация борется с договорными матчами в различных лигах, информирует Lavanguardia.
Обновлено в 02:52
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Политика

Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.
Обновлено вчера в 20:58
Энергетика

Аналитики назвали причины падения цен на нефть

Аналитики рассказали, с чем связано падение цен на нефть ниже $62 за баррель. Об этом 1 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:57
Энергетика

Цены на газ для населения Украины снизятся почти на $20 — «Нафтогаз»

Напомним, 27 мая глава «Нафтогаза» Андрей Коболев пообещал снизить цену на газ для населения Украины на 8%. Изменение стоимости газа связано с подешевением газа на международном рынке, сообщил Коболев.
Обновлено вчера в 08:21
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Транспорт

Стартовала продажа билетов на «Комету»

Обновлено вчера в 03:06
Армия и оружие

Ким Чен Ын впервые с десятого мая появился на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике после ракетных стрельб 10 мая, северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило сразу о шести визитах "уважаемого высшего руководителя" на различные объекты в провинции Чагандо.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв

Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 03:15
Футбол

«Бешикташ» заинтересован в услугах Влашича

Как сообщает Liverpool Echo, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Бешикташ».
Обновлено вчера в 23:46
Футбол

Футболист «Краснодара» Виктор Классон женился

Обновлено в 03:27
Происшествия

В Москве неизвестный выстрелил в женщину и скрылся

Неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 01:25
Кино

Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено вчера в 19:57
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Леонид Эдуардович Слуцкий
Российский политик
Российский политик. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам с 5 октября 2016 года. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации III, IV, V, VI и VII созывов с 2016 года, член фракции ЛДПР.
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