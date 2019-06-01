Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕРИА Новости 03:43
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Армия и оружие
FT: США готовятся нарастить военное присутствие в Польше
Военный контингент Соединенных Штатов на территории Польши может быть увеличен как минимум на 1 тысячу человек.
Обновлено вчера в 18:22
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Футбол
Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек
При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Задержан экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков
Павел Коньков был вызван на предприятие, но на данный момент статус экс-губернатора неизвестен.
Обновлено вчера в 19:12
Армия и оружие
На Украине пообещали премировать военных перед отправкой в Донбасс
Украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, получат премию в размере 3 тысяч гривен (около 111 долларов по курсу нацбанка), сообщил в субботу министр обороны Украины Степан Полторак.
Обновлено в 04:02
Политика
Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google
Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:59
Авто
Названы самые выносливые японские автомобили 90-х годов
Эксперты портала DriveNN назвали самые выносливые автомобили японских марок из 1990-х годов.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:40
Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Общество
Минфин назвал возраст, с которого детям можно давать карманные деньги
Нужно рассказать детям, как правильно хранить наличные деньги, и почему не стоит ни с кем делиться информацией, где держат деньги дома родители.
Обновлено в 00:03
Общество
Супруги смогут составлять завещание по новым правилам
Сегодня, 1 июня, заработал закон, который позволяет супругам составлять совместное завещание.
Обновлено в 02:30
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп официально пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Футбол
Президент УЕФА Чеферин сравнил договорные матчи с раковой опухолью
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, как его организация борется с договорными матчами в различных лигах, информирует Lavanguardia.
Обновлено в 02:52
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Политика
Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.
Обновлено вчера в 20:58
Энергетика
Аналитики назвали причины падения цен на нефть
Аналитики рассказали, с чем связано падение цен на нефть ниже $62 за баррель. Об этом 1 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:57
Энергетика
Цены на газ для населения Украины снизятся почти на $20 — «Нафтогаз»
Напомним, 27 мая глава «Нафтогаза» Андрей Коболев пообещал снизить цену на газ для населения Украины на 8%. Изменение стоимости газа связано с подешевением газа на международном рынке, сообщил Коболев.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Транспорт
Стартовала продажа билетов на «Комету»
Обновлено вчера в 03:06
Армия и оружие
Ким Чен Ын впервые с десятого мая появился на публике
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике после ракетных стрельб 10 мая, северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило сразу о шести визитах "уважаемого высшего руководителя" на различные объекты в провинции Чагандо.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв
Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 03:15
Футбол
«Бешикташ» заинтересован в услугах Влашича
Как сообщает Liverpool Echo, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Бешикташ».
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Футболист «Краснодара» Виктор Классон женился
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Москве неизвестный выстрелил в женщину и скрылся
Неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 01:25
Кино
Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено вчера в 19:57