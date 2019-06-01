Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕРИА Новости 03:43
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Происшествия
По факту взрывов на заводе в Дзержинске возбуждено уголовное дело
По факту взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком
В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 09:43
Наука
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено 30 мая в 21:27
Общество
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 2 июня
На воскресенье, 2 июня, в Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром, грозой и риском возникновения пожаров.
Обновлено в 09:19
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Обновлено в 08:04
Авто
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей
В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Политика
Пушков рассказал, при каком условии Зеленскому объявят импичмент
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внутриполитическую борьбу президента Украины Владимира Зеленского с оппонентами.
Обновлено в 08:49
Политика
Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Назван способ похудеть без чувства голода
Создание дефицита калорий при сохранении количества потребляемой пищи позволит сбросить вес и не испытывать чувство голода.
Обновлено в 08:48
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
В Антиохийском патриархате не исключают вариант созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Названа сумма компенсаций после катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Министр транспорта России Евгений Дитрих назвал сумму компенсаций пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево, передает ТАСС.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Певица Алена Свиридова показала фото без макияжа
Известная российская певица Алена Свиридова поделилась с подписчиками фотографией без макияжа.
Обновлено в 08:15
Политика
Зеленский вновь назначил Кулебу детским омбудсменом
Президент Украины Владимир Зеленский опять назначил Николая Кулебу своим уполномоченным по правам ребенка, указ опубликован на сайте администрации главы государства в субботу.
Обновлено в 09:50
Общество
Двенадцать девочек поучаствуют в разводе караулов на Соборной площади
Двенадцать девочек в Международный день защиты детей впервые попали в состав Президентского полка, который поучаствует в торжественной церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Кремля.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
В Судане военные открыли огонь по протестующим
В Хартуме, столице Судана, военная полиция открыла огонь по участникам акции протеста после начавшихся столкновений.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Улан-Удэ арестован владелец батута, на котором пострадали дети
Суд в Улан-Удэ арестовал владельца батута, во время опрокидывания которого 30 мая получили травмы пятеро детей.
Обновлено в 09:12
Гаджеты
Apple решила отказаться от iTunes
Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Путин поздравил Пашиняна с днем рождения
Обновлено в 05:45
Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.
Обновлено в 02:01
Футбол
Моуриньо: «Сейчас я хочу тренировать ещё больше, чем прежде»
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал о своём желании вернуться к тренерской работе.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика
Конкурс на проектирование скоростной автотрассы Москва–Казань может начаться в конце 2019
Обновлено в 09:42
Происшествия
В центре Москвы произошла стычка между активистами движения «Лев против» и молодыми людьми, отдыхавшими в «Яме»
Обновлено в 09:02
Общество
В Сочи арестовали старообрядческий храм
Обновлено в 07:40
Общество
Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей
Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Политика
У СНГ есть будущее, считает Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.
Обновлено в 04:38
Политика
Зеленский посетит Вашингтон по приглашению Трампа
Президент США Дональд Трамп пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтон, о чем последний сообщил на своем официальном сайте.
Обновлено в 07:13