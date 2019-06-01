Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕРИА Новости 03:43

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Слуцкий допустил участие России в июньской сессии ПАСЕ

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Москва назвала условие возвращения в ПАСЕ. РФ не исключает участия в июньской сессии

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Daily Stormвчера в 09:57
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
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Обновлено в 08:48
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Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал о своём желании вернуться к тренерской работе.
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Леонид Эдуардович Слуцкий
Российский политик
Российский политик. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам с 5 октября 2016 года. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации III, IV, V, VI и VII созывов с 2016 года, член фракции ЛДПР.
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