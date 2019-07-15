Политика
В Госдуме назвали условия снятия ограничений с ГрузииКапитал страны 10:11
Глава комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Леонид Калашников назвал условия, при которых могут быть сняты санкционные ограничения наложенные на Грузию.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
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В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2
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Общество
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Официально трудоустроенным россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в году для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
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Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
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Происшествия
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Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
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Экономика
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Ютубер добавил трассировку лучей в реальном времени в Crysis 3
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Космос
Сбой произошел в работе европейской навигационной спутниковой системы
Обновлено вчера в 10:57