Глава комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Леонид Калашников назвал условия, при которых могут быть сняты санкционные ограничения наложенные на Грузию.

В Госдуме назвали условия снятия ограничений с Грузии

Происшествия На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали На реке Лене возле Якутска при купании погибли двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные служба.

Космос США хотят защитить американские артефакты на Луне Управление науки и технологии США предложило проработать вопрос о защите артефактов на Луне и введении ограничений для деятельности других стран вблизи исторических американских объектов.

Технологии Сбербанк научился прогнозировать выручку компаний Созданная модель способна прогнозировать выручку текущего года по всем активным ИНН, что позволит компаниям заранее спланировать работу организации.

Политика Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.

Наука Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.

Армия и оружие Учебный пуск ракет «Москит» сняли на видео Пуск ракет, которые называют «убийцами крейсеров», сняли на видео. Ролик опубликовал в понедельник, 15 июля, телеканал «Звезда».

Армия и оружие Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Минфин призвал не снижать НДС на экзотические фрукты Минфин РФ в рамках рассмотрения депутатского законопроекта о снижении НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10% рекомендует исключить из-под его действия экзотические фрукты, не выращиваемые в РФ (например, манго, ананасы, бананы), чтобы налоговая поддержка оказывалась исключительно отечественным производителям.

Политика Грузинский депутат оценил встречу с российскими парламентариями Встреча с российскими парламентариями прошла конструктивно, прямой диалог не имеет альтернативы, заявил глава делегации парламентариев Грузии Георгий Ломия на брифинге после встречи с российскими коллегами.

Политика В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2 В рамках реализации проекта «Северный поток-2» немецкая сторона уже приступила к строительству приемного терминала.

Общество Россиянам могут добавить выходной Официально трудоустроенным россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в году для прохождения диспансеризации.

Происшествия В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.

Общество Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.

Политика Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.

Происшествия Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Происшествия Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.

Экономика Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.

Игры Ютубер добавил трассировку лучей в реальном времени в Crysis 3 Автор YouTube-канала 4K Video Source добавил в Crysis 3 функцию трассировки лучей в реальном времени.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.