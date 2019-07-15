Политика

В Госдуме назвали условия снятия ограничений с ГрузииКапитал страны 10:11

Глава комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Леонид Калашников назвал условия, при которых могут быть сняты санкционные ограничения наложенные на Грузию.
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В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии

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Вести.Ru08:12

В Госдуме заявили о готовности к поэтапному снятию ограничений с Грузии

РИА Новости07:46
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