Политика

В Госдуме назвали условие снятия ограничений с ГрузииМосква 24 09:34

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Россия готова двигаться к постепенному снятию ограничений с Грузии при условии, что эта страна будет готова к сотрудничеству.
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В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии

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