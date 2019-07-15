Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Россия готова двигаться к постепенному снятию ограничений с Грузии при условии, что эта страна будет готова к сотрудничеству.

В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии

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