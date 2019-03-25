Армия и оружие
В Госдуме назвали слова Порошенко о «смертоносном оружии» агониейРИА Новости 03:48
На Украину никто не покушается, так что подобная агрессивная риторика не что иное, как агония со стороны Порошенко. По его мнению, подобные слова – "выдумка и бред". Ранее Порошенко сообщил, что украинская армия при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием".
Читать в источнике
Оценить115
На днях передал военным на Хмельнитчине, помимо новейших турецких боевых беспилотников, более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч.
— Петр Порошенко, президент УкраиныГазета.Ru 03:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию
Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше
В Польше задержали совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, который скрылся от следствия, передает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.
Обновлено вчера в 17:22
Футбол
Моуриньо усомнился, что Зидан идеальный вариант для «Реала»
С «Реалом» Зидан побеждал в Лиге чемпионов три сезона подряд – с 2016 по 2018 год.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать
С другой стороны, возможно, в Xiaomi не хотят создавать внутреннюю конкуренцию с теми же Mi 9 и Mi Mix 3, ведь Pocophone F2 и Redmi на SoC Snapdragon 855 явно окажутся привлекательнее в плане цены.
Обновлено в 00:45
Спорт
Йоханнес Бе заработал рекордные призовые на Кубке мира
Обновлено в 03:35
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Здоровье
Компания «Конкорд» Евгения Пригожина получила лицензию на работу с возбудителями инфекций
Комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина получил лицензию на работу в области исследования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-модифицированных вирусов и микроорганизмов.
Обновлено в 08:41
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Культура
Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 08:22
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Общество
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Общество
Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казино
Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Дагестане
Обновлено в 09:26
Происшествия
Бывшая жена Дацика обвинила его в избиении детей
Обновлено в 09:50
Футбол
Джано получил травму. Футболист не сыграет за Грузию против Ирландии
Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе получил травму после матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Швейцарии (0:2), информирует официальный сайт национальной команды.
Обновлено в 03:41
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Технологии
В России у военных появится собственный мобильный оператор
Источник «Ведомостей» поясняет, если новый сетевой оператор собирается обслуживать специализированные городки, то вскоре и военнослужащие окажутся в зоне действия данной сети.
Обновлено в 03:58
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Магнитная буря, которую вызвали три мощные вспышки на солнце, надвигается на Землю, сообщает "Первый канал".
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию
«Малиновский поскользнулся при выходе из автомобиля и упал, его экстренно госпитализировали в реанимацию», — рассказал один из собеседников.
Обновлено в 05:41
Политика
Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Технологии
В Канаде организуются экспедиции на «Титаник»
От участников экспедиции требуется хорошая физическая подготовка и выносливость.
Обновлено в 08:32