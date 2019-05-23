Политика
В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть КрымРоссийская газета 05:01
В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
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Культура
Сегодня в Петербурге выберут проект памятника Даниилу Гранину
Сегодня, 23 мая состоится заседание комиссии, на которой будет выбран лучший проект памятника Даниилу Гранину, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.
Обновлено в 06:24
Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Транспорт
В РЖД рассказали, как изменится интерьер «Сапсана»
Обновлено в 07:43
Общество
Жванецкий объяснил, почему не пришел на церемонию вручения госнаград
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий пояснил, что не смог посетить церемонию вручения госнаград в Кремле из-за плохого самочувствия.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Мини-компьютеры Intel NUC Islay Canyon: чип Whiskey Lake и графика AMD Radeon
Корпорация Intel официально представила новые компьютеры небольшого форм-фактора NUC — устройства, ранее фигурировавшие под кодовым обозначением Islay Canyon.
Обновлено в 10:51
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Музыка
Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
Обновлено в 08:14
Политика
Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 00:40
Происшествия
КС разрешил присяжным судить подростков вместе со взрослыми
В результате КС пришёл к выводу, что присяжные могут судить подростков вместе со взрослыми для объективности разрешения дела.
Обновлено в 06:56
Политика
Белоруссия передала агреман на назначение посла России в стране
Белорусская сторона передала России агреман на назначение нового российского посла в стране.
Обновлено в 10:10
Футбол
РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика
Филарет отказался выполнять условия томоса
Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Экс-мэра Тирасполя нашли убитым в Одесской области
Молдавские СМИ утверждают, что в доме бывшего мэра Тирасполя полицейские обнаружили следы крови, а тело Безбабченко было найдено в заброшенном здании в пяти километрах от него.
Обновлено в 09:46
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Зять Рыболовлева попробует стать президентом Уругвая
Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, намерен стать президентом Уругвая.
Обновлено в 06:07
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс
Еще в прошлом году во время одного из мероприятий журналисты заметили в автомобиле Кейт Миддлтон ланч-бокс.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Взятые в плен в Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие признались, что должны были совершить на территории республики ряд диверсий.
Обновлено в 08:39
Кино
6887 героев погибло в «Игре престолов»
Обновлено в 10:42
Происшествия
В МВД рассказали о числе убитых в 2018 году полицейских
Единовременное пособие при получении сотрудником увечья составляет 2,562 млн рублей, общая сумма выплат за год — 1,314 млрд.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»
Кировский районный суд Казани вынес приговоры фигурантам уголовного дела о пожаре в казанском торговом центре "Адмирал", жертвами которого в 2015 году стали 19 человек.
Обновлено в 05:03
Экономика
Минсельхоз прогнозирует урожай зерновых к 2035 году в 150 млн тонн
Прогноз Минсельхоза по урожаю зерновых на 2019 год составляет 118 млн тонн, по экспорту на текущий сельхозгод (июль 2018 - июнь 2019 года) - 44 млн тонн, в том числе 37 млн тонн пшеницы.
Обновлено в 06:34
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43