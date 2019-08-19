Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела РоссииИнтерфакс 08:10
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Для примера он привел случаи такого вмешательства, которые ранее назвал российский МИД.
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Комиссия будет работать в открытом режиме. Выводы комиссии могут быть представлены общественности, в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Комиссия приступает к работе уже сейчас.
— Андрей Исаев, российский политикФедералПресс 07:45
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