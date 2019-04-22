Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатовРБК 14:08
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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Это отвратительно. Шутят про депутатов всё время: депутаты и депутаты, и во всём они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров.
— Василий Власов, российский политикRT на русском 13:06
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