Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатовРБК 14:08

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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Василий Власов
Это отвратительно. Шутят про депутатов всё время: депутаты и депутаты, и во всём они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров.
— Василий Власов, российский политикRT на русском 13:06

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В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

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В Госдуме назвали отвратительными Comedy Club и «Наша Russia» из-за шуток про депутатов

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Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 5 октября 2016 года.
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