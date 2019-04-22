Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатовРБК 14:08

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

РБК14:08

В Госдуме назвали отвратительными Comedy Club и «Наша Russia» из-за шуток про депутатов

Агентство Москва08:31

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В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов

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Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 5 октября 2016 года.
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