Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатовРБК 14:08
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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Армия и оружие
Беспилотник «Корсар» представят на форуме «Армия-2019»
Обновлено в 21:00
Экономика
Удобный и надёжный сервис для клиентов АТБ: авторизация через портал Госуслуги
При оформлении любого кредитного продукта клиенты получили возможность авторизоваться через сервис ЕСИА*.
Обновлено в 12:01
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено 20 апреля в 03:34
Политика
Зеленский лидирует после обработки 90% протоколов
Обновлено в 02:19
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Авто
Маск планирует запустить службу беспилотного такси Tesla
Основатель Tesla Илон Маск рассказал о планах американской компании на 2020 год по запуску службы беспилотного такси в США.
Обновлено в 21:30
Хоккей
Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ
В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева. Показания девушки, с которой начался конфликт
Как неоднократно говорилось ранее, конфликт между футболистами и избитым водителем Виталием Соловчуком начался после того, как Поздняковене подсела к нему в машину, после чего он в беседе с ней назвал игроков петухами.
Обновлено в 09:50
Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали о том, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для своего совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 21:19
Политика
Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Авто
Geely привезёт в Россию новый седан FE6
Компания Geely может пополнить свой модельный ряд в России новым седаном FE6, больше известным в Китае под названием BinRui.
Обновлено в 08:58
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему не следует заряжать смартфон до 100%
По словам Рябинина, снимать смартфон с зарядки следует при достижении 90% заряда батареи.
Обновлено в 21:35
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу людей
Обновлено в 17:11
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Политика
Путин не смотрел дебаты Зеленского и Порошенко
Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу, 19 апреля, не смотрел в прямом эфире дебаты кандидатов на пост президента Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Экономика
Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
Обновлено в 07:33
Футбол
Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатов
Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес
Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
Обновлено в 10:39
Авто
Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid
Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22
Кино
Саундтрек из «Игры престолов» зазвучал на удмуртских инструментах
Фольклорная группа «Азвесям» (в переводе с удмуртского – посеребренный) записала кавер главного саундтрека сериала.
Обновлено в 06:37
Здоровье
Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области
В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.
Обновлено в 07:35