В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатовРБК 14:08

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

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