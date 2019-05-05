Политика

В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»Известия 04:29

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс». По словам российского парламентария, такие призывы являются проявлением нацизма.
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Сенатор оценила призыв депутата рады вытянуть трудовые ресурсы с Донбасса

Известия07:45

В Совфеде оценили призыв депутата Рады вытянуть трудовые ресурсы Донбасса

RT на русском13:38

В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Газета.Ru09:31

Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»

РИА Новости05:46

Клинцевич прокомментировал призывы «обезлюдить Донбасс»

Аргументы и Факты11:08

В Совфеде напомнили Семенченко о судьбе сбежавшего в Норвегию Бабченко

ФАН03:00

Депутат Рады призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Московский Комсомолецвчера в 12:18
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На Украине призвали «обезлюдить Донбасс»

Вести.UZ01:51
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Происшествия

В Латвии от взрыва мины погибла военнослужащая ВС Албании

Обновлено в 12:25
Происшествия

Число жертв авиакатастрофы в Шереметьеве выросло до 41

Обновлено в 00:29
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Политика

США отзывают посла на Украине, узнали СМИ

"В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь на Украину", - отмечает издание. Уточняется, что 20 мая посол вернется в США.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала подросшую дочь публике

Певица Нюша поделилась с поклонниками уникальными кадрами, на которых впервые запечатлела свою подросшую дочь.
Обновлено в 11:49
Происшествия

В авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 03:28
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Армия и оружие

Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России

В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Возлюбленная погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала о его мечте

Обновлено в 07:33
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Происшествия

«Нормально сел, с огоньком!»: смеющиеся во время трагедии сотрудники Шереметьево попали на видео

«Нормально сел, с огоньком!» - звучит голос его коллеги за кадром.
Обновлено в 10:48
Наука

В Тибетской пещере обнаружены останки денисовца

Руководитель группы ученых Жан-Жак Ублин заявляет, что следы древнего типа людей, останки которого были обнаружены ранее только в Денисовой пещере в Алтайском крае, можно вычленить из геномов современных жителей Азии и Австралии.
Обновлено 03 мая в 20:46
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09
Кино

Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал

Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Футбол

«Манчестер Сити» и «Лестер» определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:47
Авто

МАЗ выводит на рынок конкурента «Газели»

Минский автомобильный завод начал прием заявок на новый фургон МАЗ-365022 и микроавтобус МАЗ-281040, которые являются прямыми конкурентами «Газели».
Обновлено в 09:02
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов

Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Магистральный газопровод загорелся на Урале

Обновлено в 13:45
Кино

Новые «Мстители» стали вторым самым кассовым фильмом в истории

Международная касса фильма «Мстители: Финал» на 12-й день проката превысила 2 млрд долларов.
Обновлено в 10:43
Происшествия

В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево

В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист

Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Эсминцы США прошли рядом со спорными островами в Южно-Китайском море

Обновлено в 02:25
Общество

Более 300 кошек нашли в квартире жителя Торонто

В Канаде благотворительная организация Toronto Cat Rescue пытается спасти сотни кошек, обнаруженных в квартире одного из местных жителей.
Обновлено в 13:27
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Футбол

Суарес: Салах в последние годы был одним из трёх лучших игроков в мире

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в преддверии ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» отметил важность форварда Мохамеда Салаха для мерсисайдцев.
Обновлено в 13:12
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Семён Игоревич Семенченко
Украинский военный деятель
Украинский общественный, военный и политический деятель. Получил известность и политический вес в качестве командира добровольческого батальона «Донбасс». Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Самопомощь». Первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, майор резерва Национальной гвардии Украины.
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