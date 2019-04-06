Политика

В Госдуме назвали место и время похорон бывшего директора ФСБ КовалеваРБК 12:39

Прощание с депутатом Госдумы и бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым пройдет 8 апреля в ритуальном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента в Москве. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Прощание с бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым пройдет 8 апреля

Коммерсантъ12:57

Прощание с Николаем Ковалевым пройдет 8 апреля в ЦКБ

Государственная Дума РФ10:49

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Эхо Москвы12:01

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РИА Новости11:14

Экс-главу ФСБ Николая Ковалёва похоронят на Военном мемориальном кладбище

Говорит Москва11:59

В Госдуме назвали место и время похорон бывшего директора ФСБ Ковалева

РБК12:39
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
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Николай Дмитриевич Ковалёв
Российский политик
Российский политический деятель и деятель спецслужб, директор ФСБ в 1996-1998. Депутат Государственной Думы. Впервые избран в 1999 году, входил в состав III, IV, V и VI созывов. Генерал армии запаса.
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