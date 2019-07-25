с чего всё началось

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.

В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по Крыму

Наука Неизвестный науке гриб нашли под Тобольском Под Тобольском нашли ранее не известный науке новый вид гриба, сообщила пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.

Общество В России введут пособия на детей до трех лет В России с начала 2020 года вырастет количество семей, которым будет выплачиваться детское пособие.

Политика Опрос: большинство россиян одобряют деятельность Путина Отмечается, что 34% респондентов положительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы кабмина 64% участников опроса.

Футбол Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо» Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель".

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Армия и оружие Завершены ходовые испытания нового боевого робота «Маркер» Российский боевой робот «Маркер» завершил ходовые испытания и в ближайшее время выйдет на стрельбовые.

Происшествия Трап врезался в самолет в московском аэропорту Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.

Шоу-бизнес Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.

Политика Путин поручил до 10 августа завершить выплаты пострадавшим от паводка Президент России Владимир Путин дал две недели на осуществление всех выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Политика Гудкова вызвали в московский СК Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Общество В Петербурге проходит Генеральная репетиция ко дню ВМФ В четверг, 25 июля, в Северной столице проходила Генеральная репетиция военной техники ко дню ВМФ России.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.

Экономика Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Технологии В Boeing заявили о проблемах с новым 777X Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.

Происшествия Рабочий заживо сгорел на стройке в Екатеринбурге В Екатеринбурге трагически погиб оператор крана-манипулятора. Он задел стрелой линию электропередач.

Общество Атомные станции в Европе оказались под угрозой из-за жары В свою очередь в Électricité de France заявили, что подготовят атомные станции к работе в условиях более сильной жары в ближайшие десятилетия на фоне меняющегося климата.

Экономика В России запретили выдавать микрокредиты под залог жилья Законопроект был внесён спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Наука Половые различия у разных животных возникают по-разному Свой вклад в половой диморфизм вносят и другие гены – хотя у самцов и самок они одинаковы, но их активность у разных полов может быть разной.

Гаджеты Xiaomi представила новый ноутбук RedmiBook 14 на Core i3 Китайский бренд Redmi официально представил недорогую модель ноутбука RedmiBook 14, первые версии которого продемонстрировали в мае нынешнего года.