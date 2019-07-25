Политика
В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по КрымуИзвестия 04:39
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.
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с чего всё началось
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.Lenta.ruвчера в 23:22
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В Крыму ответили штабу Зеленского на идею о «национальной автономии»
Национальная служба новостей02:58
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