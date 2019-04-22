Политика

В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатовРИА Новости 10:29

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia". Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".
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В Госдуме раскритиковали Comedy Club и «Наша Russia»: обижают депутатов

Московский Комсомолец10:52

В Госдуме обиделись на «отвратительные» шутки Comedy Club и «Наша Russia»

Газета.Ru10:48

В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

РИА Новости10:29

Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Известия09:23

Депутат назвал передачи ТНТ отвратительными

News.ru09:04

В Госдуме раскритиковали шоу Comedy Club и «Наша Russia»

Москва 2408:49

В Госдуме назвали отвратительными Comedy Club и «Наша Russia» из-за шуток про депутатов

Агентство Москва08:31
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Общество

Быков рассказал о своем самочувствии впервые после госпитализации

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Культура

НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова

Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
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Наука

24 мая «дочь Путина» будет защищать кандидатскую диссертацию в МГУ

Руководитель проекта Иннопрактика при МГУ Екатерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина, 24 мая будет защищать кандидатскую диссертацию в сфере физико-математических наук.
Обновлено в 12:57
Экономика

Средний размер потребкредита вырос на четверть

Средний размер потребкредитов составил в первом квартале 170,3 тысячи рублей. Это на 33 тысячи больше, чем в прошлом году (+24,3%).
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Общество

Михалков подал в суд после рекламы БАДов с его изображением

Обновлено в 12:12
Политика

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 04:50
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика

Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина

Обновлено в 12:01
Происшествия

В деле об убийстве следователя Шишкиной появилась новая версия

Обновлено в 12:24
Политика

Жаров призвал не сравнивать закон о суверенном рунете с опытом Китая

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров призвал не сравнивать принятый в России закон о суверенном рунете с опытом властей Китая в этой области, передает «РИА Новости».
Обновлено в 09:23
Происшествия

В Петербурге самолет не смог приземлиться из-за лисы на полосе

Обновлено в 08:44
Происшествия

На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран

Обновлено вчера в 12:19
Общество

Навального уличили в зарабатывании миллионов на компромате

Обновлено в 07:56
Культура

Ведущий НТВ Норкин вернулся в эфир после больничного

Ведущий канала НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Суд в Болгарии вынес приговор обвиняемому в убийстве журналистки

Областной суд в городе Русе (Болгария) приговорил Северина Красимирова, обвинённого в убийстве болгарской тележурналистки Виктории Мариновой, к длительному тюремному заключению.
Обновлено в 12:11
Энергетика

Украина обвинила Россию в низком качестве нефти

Украина усилила контроль качества российской нефти, транспортируемой через территорию страны, после заявления Белоруссии о низком качестве продукта.
Обновлено в 11:37
Политика

Владимир Путин на два дня приедет в Петербург

Обновлено в 12:33
Происшествия

Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Панкисском ущелье возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3». В беспорядках пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции.
Обновлено вчера в 19:13
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву, экс-главу администрации экс-президента Бориса Ложкина и экс-замглавы администрации Алексея Филатова для допроса по делу бизнесмена Сергея Курченко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные, опубликованные ведомством.
Обновлено в 09:16
Религия

У православных началась Страстная неделя

С 22 по 27 апреля у православных христиан идет Страстная неделя. Она называется так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Политика

Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54
Технологии

Гендиректор Sports.ru покинул свой пост

Генеральный директор и сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша ушёл со своего поста.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
Технологии

«ВКонтакте» объявил о наборе стажёров

Восемь команд соцсети примут от одного до трех стажеров. Прошедшие конкурс будут ежедневно трудиться над реальными задачами «ВКонтакте».
Обновлено в 10:31
Авто

Lynk & Co получил 238-сильный мотор Volvo

Lynk & Co был создан всего 3 года назад. В настоящий момент фирма выпускает два кроссовера и один седан, ориентированный на рынок Китая.
Обновлено в 06:37
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Оползень обрушил жилой дом в Стамбуле

Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня. Сейчас на месте работают спецслужбы.
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Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
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Василий Максимович Власов
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 5 октября 2016 года.
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