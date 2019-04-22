В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатовРИА Новости 10:29

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia". Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

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