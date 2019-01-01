Экономика

В Госдуме нашли варианты сокращения безработицы среди инвалидов
REGNUM
вчера в 20:46

Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) обеспокоен ситуацией с занятостью инвалидов и реакцией правительства на предложения общественности, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUMвчера в 20:46

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В Госдуме предлагают стимулировать занятость инвалидов

Банки Сегодня02:31

В Госдуме нашли варианты сокращения безработицы среди инвалидов

REGNUMвчера в 20:46
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Политика

В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией

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Обновлено вчера в 22:48
Политика

Подозреваемый в шпионаже американец оказался подданным Великобритании

Американец Пол Уилан, которого арестовали в Москве по подозрению в шпионаже, оказался подданным Великобритании.
Обновлено в 01:41
Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске

Все 39 погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Палата представителей США одобрила бюджет без средств на стену Трампа

Палата представителей США, где демократы теперь составляют большинство, одобрила законопроекты о финансировании до 30 сентября 2019 года (конец текущего финансового года) ряда правительственных учреждений, а также о предоставлении средств для обеспечения безопасности границ.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома

В Магнитогорске проходит прощание с погибшими при обрушении жилого дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Магнитогорска.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде

Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие

Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Из-под завалов дома в Магнитогорске спасли собаку

После завершения поисково-спасательной операции в разрушенном доме в Магнитогорске найдена живая собака.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Убийство сотрудника охраны Порошенко попало на видео

Обновлено в 01:57
Происшествия

На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операция

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 09:27
Политика

СМИ сообщили о расследовании СБУ попытки захвата власти на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование по факту проведения Первого национального украинского конгресса (ПНУК) и создания Украинской народной армии (УНА), которые расценены как попытка захвата власти, сообщают «Украинские Новости» со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 02:54
Теннис

Шарапова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне

Обновлено в 02:09
Гаджеты

Первый складной Xiaomi показали на видео

В Сети опубликовано первое видео со складным смартфоном от китайского производителя Xiaomi.
Обновлено вчера в 17:39
Хоккей

Кучеров помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Обновлено в 01:43
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Новгородской области

В деревне Большое Боротно Окуловского района Новгородской области в результате пожара в частном доме погибло пять человек.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним

В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям.
Обновлено в 01:11
Политика

В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ

Объяснение украинским МИД закрытия избирательных участков в России для граждан Украины говорит о неадекватности правящей верхушки в Киеве, считает депутат Верховной рады («За жизнь») Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 20:37
Космос

NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule

Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.
Обновлено 02 января в 16:55
Финансы

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро

Курс доллара по состоянию на 10:05 по мск опустился на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и составил 69,49 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия

В Новочеркасске обрушилась часть здания

В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.
Обновлено в 02:16
Политика

В Госдуме предложили провести ревизию автомобилей со спецсигналами

Депутат напомнил, что для крупных городов России времени "начала нулевых" была проблема огромного количества машин с проблесковыми маячками.
Обновлено в 01:59
Экономика

Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple

Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
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Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Обновлено в 01:14
Экономика

Госдолг США вырос на $2 трлн за время президентства Трампа

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные американского минфина, с 20 января 2017 года госдолг страны увеличился на 10% и почти достиг отметки $22 трлн ($21,974 трлн).
Обновлено вчера в 14:26
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Трамп создал новый мем в стиле «Игры престолов»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Instagram мем со своей фотографией и надписью «Стена близко».
Обновлено в 00:01
Политика

Президент Бразилии не исключил возможности размещения военной базы США

Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил, что может обсудить с Вашингтоном открытие американской военной базы на территории своей страны.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол

«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне АПЛ

3 января между коллективами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» на стадионе «Этихад» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.
Обновлено вчера в 16:54
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Названа самая простая и полезная диета на 2019 год

Обновлено вчера в 06:21
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Олег Николаевич Смолин
Политик
Советский и российский политик и философ, специалист по философии политики и социальной философии. Депутат ГД РФ, член фракции КПРФ, первый заместитель председателя Комитета по образованию ГД РФ. Доктор философских наук, действительный член Российской академии образования. Президент общества «Знание» России. Председатель Общероссийского общественного движения «Образование - для всех».
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