Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».

В Госдуме нашли альтернативу Грузии для российских туристов

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