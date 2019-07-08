Политика
В Госдуме нашли альтернативу Грузии для российских туристовПарламентская газета 15:53
Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».
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Политика
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