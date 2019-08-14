Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилейГазета.Ru вчера в 15:14

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста. Депутаты написали соответствующее письмо в адрес Министерства промышленности и торговли, а также Министерства транспорта.
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с чего всё началось

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.
Коммерсантъ13 августа в 15:27

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Старикам здесь не ездить: Депутаты предложили запретить автохлам

Известия17:02

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Коммерсантъвчера в 01:18

Минтранс заявил об обсуждении идеи о запрете старых автомобилей

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В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Газета.Ruвчера в 15:14

Утечка из Госдумы временно заморозила запрет на старые авто

URA.Ruвчера в 07:44

В ГосДуме инициировали возможный запрет на эксплуатацию старых машин

Автостатвчера в 02:23

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

РИА Новостивчера в 18:24
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
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Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем

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Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию

По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
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Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней

Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
Обновлено в 19:17
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Хитяева поделилась советом, как сохранять бодрость духа в 89 лет

Звезда призналась, что сохранять бодрость духа ей помогают регулярные поездки в экзотический Таиланд, где живет и открыл свое дело единственный сын актрисы.
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Хачанов проиграл Пую в третьем круге турнира в Цинциннати

Обновлено в 19:34
Армия и оружие

КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
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Финансы

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено в 19:28
Экономика

Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено в 09:13
Экономика

Власти Аргентины отменят НДС на основные продукты

Президент Аргентины принял беспрецедентное в истории страны решение - отменить НДС на продукты питания.
Обновлено в 19:01
Происшествия

Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка

Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Происшествия

Видеокамеры могут появиться на пляжах России

Замглавы российского профессионального союза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук предложил установить видеокамеры на пляжах и причалах России.
Обновлено в 20:50
Общество

«Мисс Екатеринбург 2019» стала Виктория Вершинина

Сегодня в Екатеринбурге прошёл уже в 22-й раз конкурс "Мисс Екатеринбург". Это звание получила 22-летняя красавица Виктория Вершинина.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика

Трамп пообещал «фантастичную» сделку с Великобританией

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Великобритания стремительно движутся в сторону заключения торговой сделки.
Обновлено в 17:56
Общество

В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter

На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено в 15:22
Наука

У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»

Обновлено в 09:03
Хоккей

Овечкин считает, что игроки из НХЛ могут сыграть на Олимпиаде-2022

Трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин считает, что игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут принять участие в Олимпиаде 2022 года в Китае.
Обновлено в 10:09
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Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат

Обновлено в 21:14
Политика

Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»

Обновлено в 16:01
Политика

«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе

Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
Обновлено в 13:37
Футбол

Вратарь «Стяуа» потерял сознание в матче Лиги Европы

Голкипер румынского «Стяуа» Андрей Влад потерял сознание на некоторое время по ходу ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с чешской «Младой Болеслав».
Обновлено в 14:25
Энергетика

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Авто

В России предложили ужесточить правила техосмотра

В России могут ввести обязательную процедуру проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено в 06:04
Технологии

Стартап втайне использовал индийских программистов вместо ИИ

На самом же деле Engineer.ai вообще не использует ИИ для сборки кода, а заказанное клиентом приложение проектируют "живые" программисты из Индии и других стран.
Обновлено в 12:45
Экономика

Компания из Сербии реконструирует ВПП аэропорта «Певек» на Чукотке

Сербская компания «Планум (Кипр) Лимитед» стала победителем аукциона по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта «Певек» на Чукотке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:17
Армия и оружие

Противостояние Индии и Пакистана: 10 человек погибли в Кашмире

По данным агентства Associated Press Of Pakistan, которое ссылается на заявление пакистанских ВС, жертвами перестрелки в Кашмире стали 10 человек: три пакистанских солдата, пять индийских военных и два мирных жителя.
Обновлено в 19:54
Политика

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
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Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа

Обновлено в 11:43
Политика

Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера

Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Обновлено в 05:34
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