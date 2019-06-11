Политика
В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиковLenta.ru вчера в 11:59
Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в парламенте. По данным канала, речь идет о статьях Уголовного кодекса, не связанных со сбытом запрещенных веществ.
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Сейчас часть вторая этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, мы предлагаем до 5 лет максимально. Верховный суд свою позицию высказал, он поддерживает законопроект. Также МВД положительно высказалось.
— Николай Брыкин, российский политикВладивосток-Новости вчера в 14:20
с чего всё началось
Законопроектом (есть в распоряжении Дождя) предлагается перевести часть 2 статьи 228 УК, предусматривающую ответственность за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести, установив наказание от двух до пяти лет лишения свободы вместо действующей санкции от трех до десяти лет.Дождьвчера в 11:14
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В Думу внесут законопроект о смягчении наказания на хранение наркотиков без цели сбыта
Интерфаксвчера в 12:58
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