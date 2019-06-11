В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиковLenta.ru вчера в 11:59

Законопроектом (есть в распоряжении Дождя) предлагается перевести часть 2 статьи 228 УК, предусматривающую ответственность за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести, установив наказание от двух до пяти лет лишения свободы вместо действующей санкции от трех до десяти лет.

с чего всё началось

Сейчас часть вторая этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, мы предлагаем до 5 лет максимально. Верховный суд свою позицию высказал, он поддерживает законопроект. Также МВД положительно высказалось.

Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в парламенте. По данным канала, речь идет о статьях Уголовного кодекса, не связанных со сбытом запрещенных веществ.

В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков

Политика Климкин признал глупость плана вступления Украины в Евросоюз Вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в ближайшие десять лет не будет, заявил 11 июня украинский министр иностранных дел Павел Климкин на своей официальной странице в Facebook.

Интернет WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Происшествия Шесть машин столкнулось на Кутузовском проспекте в Москве Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения шести автомобилей на Кутузовском проспекте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Авто Объявлены предварительные цены на новый Kia Seltos Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.

Технологии Uber запустит воздушное такси в Мельбурне Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Культура Кончита Вурст предстала перед зрителями в новом образе Еще год назад Нойвирт заявлял, что собирается распрощаться с Кончитой Вурст, ставшей победительницей «Евровидения-2014», и хочет создать новый, более мужественный образ, хотя пока у него это не получается.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть фанату Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Игры Opera выпустила браузер для геймеров Opera выложила в общий доступ браузер для геймеров под названием GX.

Общество Парламент Гонконга перенес принятие поправок к закону об экстрадиции Законодательное собрание Гонконга перенесло рассмотрение поправки к закону об экстрадиции. Время заседания будет определено позже.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.

Происшествия МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.

Общество В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.

Происшествия Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости".

Политика Комиссар Совета Европы по правам человека собралась ехать в Крым Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент информации и печати министерства иностранных дел России сообщил, что члены межправительственной комиссии России по делам Совета Европы на заседании этой комиссии 11 июня были проинформированы о том, что была достигнута договорённость о поездке комиссара Совета Европы по правам человека Дни Миятович в Крым в период с 7 по 11 октября.

Шоу-бизнес Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после медикаментозного сна Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из медикаментозного сна.

Политика Киев обещает освободить российских заключенных Российский омбудсмен Татьяна Москалькова провела встречу с уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой.

Общество Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.

Хоккей Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945» Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».