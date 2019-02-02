В Госдуме хотят конфисковывать все имущество у нарушителей границыГазета.Ru 06:37

В Госдуме предложили применять конфискацию имущества как меру уголовно-правового характера в случае незаконного пересечения государственной границы России. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин.

с чего всё началось

Первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин предложил забирать имущество в случае незаконного пересечения российской границы.

В Госдуме хотят конфисковывать все имущество у нарушителей границы

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