Экономика
В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из РоссииРоссийская газета 05:44
Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.Коммерсантъвчера в 18:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
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