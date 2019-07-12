Экономика

В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из РоссииРоссийская газета 05:44

Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Читать в источнике
с чего всё началось

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Коммерсантъвчера в 18:31

Подробнее о событии

В Visa сделали заявление на фоне слухов об уходе из России

URA.Ru05:32

СМИ сообщили о возможном уходе Visa и MasterCard из России

РИА Новости05:18

Международные платежные системы, в том числе Visa и MasterCard, могут свернуть свой бизнес в России

Эхо Москвы06:01

Visa готова обеспечить бесперебойную работу системы в России

ТАСС05:23

Новый законопроект может привести к уходу Visa и Mastercard из России

Коммерсантъ04:52

Visa ответила на сообщения об уходе из России из-за поправок Госдумы

РБК05:18

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

Интерфакс02:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
Политика

В Петербурге заложили корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов»

Обновлено в 04:52
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Обновлено вчера в 12:23
Спорт

Сборная России разгромила Францию

Волейболисты сборной России разгромили Францию в первом матче "Финала шести" Лиги наций со счетом 3:0, передает Sport24.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт

Сергей Собянин открыл северный терминал ТПУ «Стрешнево»

Обновлено в 05:07
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Кремль опроверг сообщения о «финансировании» итальянской партии «Лига»

В Кремле опровергают сообщения Buzzfeed о якобы "российском финансировании" итальянской партии "Лига".
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент РФ Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:11
Космос

Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной

Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Петербурге женщина покусала восьмилетнюю дочь

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Наука

Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

Обновлено вчера в 14:02
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Среди подписей за кандидатов в Мосгордуму нашли «мёртвые души»

Среди подписей за некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены подписи избирателей, которые уже умерли.
Обновлено в 04:56
Транспорт

Прокуратура проведет еще один прием пассажиров из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево

Транспортная прокуратура проведет еще один выездной прием граждан 13 и 14 июля в связи с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:46
Политика

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено вчера в 08:59
Общество

Мальдивы в Сибири: The New York Times о золоотвале новосибирской ТЭЦ-5

Назвав золоотвал «новосибирскими Мальдивами», пользователи социальных сетей активно выкладывают свои фотографии на фоне озера в купальниках, как они занимаются йогой или изощренно позируют на камеру.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

37 пассажиров лайнера Air Canada пострадали из-за турбулентности

Обновлено в 04:17
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Общество

«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей

Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Спорт

Биатлонный центр в Ханты-Мансийске лишился лицензии

Управление Росгвардии лишило Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске лицензии.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Террористы, пытавшиеся устроить крушение «Сапсана», получили сроки

Обновлено в 05:49
Кино

Безруков подробно рассказал о новом фильме со своим участием

Обновлено в 03:46
Политика

Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома

Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

В Минэкологии назвали точную причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

Обновлено в 04:39
Космос

Астрономы нашли доказательства атмосфероподобных оболочек вокруг галактик

Исследование показывает, что газовые оболочки вокруг галактик, которые в миллиард-триллион раз больше массы Солнца, находятся в состоянии гидростатического равновесия.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце рискнула жизнью в Испании

Актриса Агата Муцениеце путешествует по Испании.
Обновлено в 05:35
Здоровье

850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе

В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное