Политика
В Госдуме и Совфеде оценили возможность участия России в сессии ПАСЕРБК 14:56
Регламентный комитет ПАСЕ ранее предложил «отступить от правил» организации и пригласить на июньскую сессию парламенты стран, не представленных в ассамблее, среди них — Россия, Босния и Герцеговина. ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Суд допросит Рамазана Абдулатипова по делу Гамидова
Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты бывшего премьера Дагестана Абдусамад Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова о допросе еще нескольких свидетелей.
Обновлено в 07:58
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Происшествия
Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой
Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Экономика
Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят
Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года.
Обновлено в 06:59
Общество
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе
11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
Обновлено в 03:18
Здоровье
Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли более 200 пациентов
Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли уже более 200 пациентов, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
Обновлено в 02:20
Здоровье
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Экономика
Москва может войти в топ-10 городов мира по темпам роста турпотока к 2025 году
Вклад туризма в ВВП России может увеличиться вдвое, в экономику города Москвы - до 6-8%, а выручка города также может увеличиться вдвое до 1,5 трлн рублей.
Обновлено в 17:04
Гаджеты
Apple анонсировала черную iOS 13
Американская корпорация Apple представила обновленную версию iOS 13 с темным режимом Dark Mode.
Обновлено в 15:37
Культура
Картину Петрова-Водкина продали за рекордную сумму в Лондоне
Обновлено в 17:09
Гаджеты
Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика
В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии родила сына
Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
Обновлено в 16:18
Экономика
Более 90% вкладов россияне размещают в 30 банках
В России по итогам первого квартала 2019 года доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков увеличилась с 89,6 до 90,3%. Рост доли рынка госбанков наблюдается с конца 2013 года.
Обновлено в 10:34
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Мурино неизвестный попытался ограбить банк
Люди, находившиеся в банке во время попытки ограбления, помогли составить фоторобот нападавшего.
Обновлено в 16:38
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Политика
МИД ответил на обвинения Украины в суде ООН
На Украине и в России оценили возможность предложенного Коломойским дефолта Также в МИДе в частности отметили, что война в Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 08:20
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Авто
В России выросли продажи праворульных автомобилей
В России по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается 3,34 млн легковых автомобилей с правым расположением руля, что соответствует 7,7% всего автопарка страны.
Обновлено в 08:59
Экономика
Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд
В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.
Обновлено в 07:29
Политика
Временный канцлер Австрии приняла присягу
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге временного канцлера Бригитте Бирляйн.
Обновлено в 10:03