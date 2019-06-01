Политика

В Госдуме и Совфеде оценили возможность участия России в сессии ПАСЕРБК 14:56

Регламентный комитет ПАСЕ ранее предложил «отступить от правил» организации и пригласить на июньскую сессию парламенты стран, не представленных в ассамблее, среди них — Россия, Босния и Герцеговина. ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма.
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Комитет ПАСЕ пытается затащить Россию на июньскую сессию ассамблеи

REGNUM15:32

Комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии

РИА Новости11:35

Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

RT на русском12:38

Слуцкий назвал условие, при котором Россия может вернуться в ПАСЕ

ТАСС15:26

Комитет ПАСЕ приглашает Россию поучаствовать в сессии Ассамблеи

Газета.Ru12:05

Слуцкий назвал условие возвращения России в ПАСЕ

Известия15:37

Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи

Интерфакс14:05
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Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Суд допросит Рамазана Абдулатипова по делу Гамидова

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты бывшего премьера Дагестана Абдусамад Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова о допросе еще нескольких свидетелей.
Обновлено в 07:58
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Происшествия

Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:38
Армия и оружие

В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 17:00
Экономика

Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят

Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года.
Обновлено в 06:59
Общество

В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе

11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
Обновлено в 03:18
Здоровье

Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли более 200 пациентов

Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли уже более 200 пациентов, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
Обновлено в 02:20
Здоровье

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Экономика

Москва может войти в топ-10 городов мира по темпам роста турпотока к 2025 году

Вклад туризма в ВВП России может увеличиться вдвое, в экономику города Москвы - до 6-8%, а выручка города также может увеличиться вдвое до 1,5 трлн рублей.
Обновлено в 17:04
Гаджеты

Apple анонсировала черную iOS 13

Американская корпорация Apple представила обновленную версию iOS 13 с темным режимом Dark Mode.
Обновлено в 15:37
Культура

Картину Петрова-Водкина продали за рекордную сумму в Лондоне

Обновлено в 17:09
Гаджеты

Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона

Обновлено в 08:40
Происшествия

В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика

В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии родила сына

Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
Обновлено в 16:18
Теннис

Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 15:43
Экономика

Более 90% вкладов россияне размещают в 30 банках

В России по итогам первого квартала 2019 года доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков увеличилась с 89,6 до 90,3%. Рост доли рынка госбанков наблюдается с конца 2013 года.
Обновлено в 10:34
Культура

Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Мурино неизвестный попытался ограбить банк

Люди, находившиеся в банке во время попытки ограбления, помогли составить фоторобот нападавшего.
Обновлено в 16:38
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Политика

МИД ответил на обвинения Украины в суде ООН

На Украине и в России оценили возможность предложенного Коломойским дефолта Также в МИДе в частности отметили, что война в Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами

Обновлено в 17:13
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Авто

В России выросли продажи праворульных автомобилей

В России по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается 3,34 млн легковых автомобилей с правым расположением руля, что соответствует 7,7% всего автопарка страны.
Обновлено в 08:59
Экономика

Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд

В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Суд арестовал женщину, бросившую детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 14:12
Политика

Временный канцлер Австрии приняла присягу

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге временного канцлера Бригитте Бирляйн.
Обновлено в 10:03
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