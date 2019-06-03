Политика

В Госдуме и Совфеде оценили возможность участия России в сессии ПАСЕРБК 14:56

Регламентный комитет ПАСЕ ранее предложил «отступить от правил» организации и пригласить на июньскую сессию парламенты стран, не представленных в ассамблее, среди них — Россия, Босния и Герцеговина. ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма.
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Российская делегация сможет вернуться в ПАСЕ, обладая основными правами, которых была лишена с 14-го года

Эхо Москвы15:03

В Госдуме и Совфеде оценили возможность участия России в сессии ПАСЕ

РБК14:56

Голландский депутат считает, что Россия сможет вернуться в ПАСЕ на равных условиях

ТАСС14:29

В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России

РИА Новости18:19

Комитет ПАСЕ приглашает Россию поучаствовать в сессии Ассамблеи

Газета.Ru12:05

Россию пригласили принять участие в июньской сессии ПАСЕ

ФАН12:38

Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

RT на русском12:38
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Происшествия

Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.
Обновлено в 17:18
Спорт

Юрист: «Девушка, прервавшая финал ЛЧ, уже вряд ли сможет приобрести билеты на игры под эгидой УЕФА»

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте

Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Путешествия

Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву

Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Умер заключенный из прославившейся банкетом российской колонии

Обновлено в 12:59
Происшествия

Грабитель в маске напал с пистолетом на банк в Мурино

Неизвестный в маске напал на банк «Санкт-Петербург» в городе Мурино.
Обновлено в 16:53
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Теннис

Мария Шарапова может сыграть в турнире на Майорке

Турнир, который пройдет на острове Майорка в городке Санта-Понса, обещает быть представительным.
Обновлено в 17:48
Происшествия

В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков

Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.
Обновлено в 18:05
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Музыка

Первым рэпером-миллиардером стал Jay-Z

Обновлено в 16:47
Энергетика

Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефть

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что Москва договорилась со всеми основными контрагентами о принципах компенсации ущерба из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", передает ТАСС.
Обновлено в 11:28
Культура

Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Происшествия

В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами

Склад находится на территории промзоны на расстоянии более 1 км от города.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника

В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Космос

Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
Культура

Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за $12 млн

Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Футбол

Полузащитник Андрей Иван возвращается в «Краснодар»

Полузащитник Андрей Иван вернется в Россию. 22-летний румынский футболист принадлежат «Краснодару».
Обновлено в 17:46
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51
Здоровье

Какие опасности поджидают ребенка на даче, назвали врачи

Крайне опасными для детей медики назвали газонокосилки, электрощиты, средства для розжига.
Обновлено в 07:58
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Обновлено в 14:21
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Обновлено в 15:53
Здоровье

Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак

Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Обновлено в 02:07
Авто

Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии

Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
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