Политика
В Госдуме и Совфеде оценили возможность участия России в сессии ПАСЕРБК 14:56
Регламентный комитет ПАСЕ ранее предложил «отступить от правил» организации и пригласить на июньскую сессию парламенты стран, не представленных в ассамблее, среди них — Россия, Босния и Герцеговина. ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Происшествия
Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.
Обновлено в 17:18
Спорт
Юрист: «Девушка, прервавшая финал ЛЧ, уже вряд ли сможет приобрести билеты на игры под эгидой УЕФА»
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте
Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Путешествия
Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву
Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Грабитель в маске напал с пистолетом на банк в Мурино
Неизвестный в маске напал на банк «Санкт-Петербург» в городе Мурино.
Обновлено в 16:53
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Теннис
Мария Шарапова может сыграть в турнире на Майорке
Турнир, который пройдет на острове Майорка в городке Санта-Понса, обещает быть представительным.
Обновлено в 17:48
Происшествия
В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков
Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.
Обновлено в 18:05
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Музыка
Первым рэпером-миллиардером стал Jay-Z
Обновлено в 16:47
Энергетика
Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефть
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что Москва договорилась со всеми основными контрагентами о принципах компенсации ущерба из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", передает ТАСС.
Обновлено в 11:28
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Происшествия
В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами
Склад находится на территории промзоны на расстоянии более 1 км от города.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника
В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
Культура
Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за $12 млн
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Футбол
Полузащитник Андрей Иван возвращается в «Краснодар»
Полузащитник Андрей Иван вернется в Россию. 22-летний румынский футболист принадлежат «Краснодару».
Обновлено в 17:46
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51
Здоровье
Какие опасности поджидают ребенка на даче, назвали врачи
Крайне опасными для детей медики назвали газонокосилки, электрощиты, средства для розжига.
Обновлено в 07:58
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено в 14:21
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Здоровье
Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак
Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17