Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям ПриднестровьяLenta.ru 00:51

Россия может начать выдачу паспортов жителям Приднестровья. Об этом в эфире телеканала ТСВ заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ярошук. По его словам, в ближайшее время в Москве по этому вопросу будет принято соответствующее решение.
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В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье

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