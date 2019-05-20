Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям ПриднестровьяLenta.ru 00:51
Россия может начать выдачу паспортов жителям Приднестровья. Об этом в эфире телеканала ТСВ заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ярошук. По его словам, в ближайшее время в Москве по этому вопросу будет принято соответствующее решение.
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Депутат Госдумы: российские паспорта начнут выдавать в Приднестровье
Московский Комсомолецвчера в 19:29
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