Политика
В Госдуме не исключили выдачи паспортов России жителям ПриднестровьяRT на русском 03:00
Госдума может принять решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья, заявил депутат нижней палаты парламента Александр Ярошук. По его словам, правительство России понимает проблематику непризнанных республик, в том числе самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также Приднестровья.
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Депутат Госдумы: российские паспорта начнут выдавать в Приднестровье
Московский Комсомолецвчера в 19:29
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6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
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Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
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Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
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По оценке опрошенных изданием экспертов, стоимость открытия одного крупного объекта формата dark kitchen в среднем составят 2-4 миллиона долларов, тогда как открыть стандартный ресторан McDonald`s стоит до 1,5 миллиона долларов, а точку на фуд-корте в торговом центре - почти вдвое меньше.
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Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первую очередь намерен прекратить огонь в Донбассе.
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