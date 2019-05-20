Политика

В Госдуме не исключили выдачи паспортов России жителям ПриднестровьяRT на русском 03:00

Госдума может принять решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья, заявил депутат нижней палаты парламента Александр Ярошук. По его словам, правительство России понимает проблематику непризнанных республик, в том числе самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также Приднестровья.
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Московский Комсомолецвчера в 19:29

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов в Приднестровье

РИА Новостивчера в 19:11
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