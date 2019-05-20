Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям ПриднестровьяLenta.ru 00:51

Россия может начать выдачу паспортов жителям Приднестровья. Об этом в эфире телеканала ТСВ заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ярошук. По его словам, в ближайшее время в Москве по этому вопросу будет принято соответствующее решение.
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В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье

Телеканал 360°вчера в 19:48

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» анонсировал выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Эхо Москвы01:46

Депутат Госдумы допустил выдачу паспортов РФ в Приднестровье

URA.Ruвчера в 23:14

В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

РБКвчера в 20:51

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Газета.Ru04:04

Депутат Госдумы: российские паспорта начнут выдавать в Приднестровье

Московский Комсомолецвчера в 19:29

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов в Приднестровье

РИА Новостивчера в 19:11
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Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.
Обновлено в 05:23
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Политика

Зеленскому передали послание от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Политика

Зеленский отправился на инаугурацию пешком

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился в Верховную раду, где должна пройти его инаугурация.
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Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
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Общество

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Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил готовность центра «Казань Экспо» к проведению финала национального чемпионата WorldSkills Russia.
Обновлено вчера в 07:58
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Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Защита Кокорина обжаловала приговор

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

Обновлено в 04:50
Происшествия

Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество

Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
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Почему дочка Алсу может пропустить повторный финал «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, ставшая объектом травли после победы на детском "Голосе", может не принять участие в дополнительном этапе конкурса.
Обновлено в 06:40
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Население на западе Канады эвакуируют из-за лесных пожаров

Власти провинции решили эвакуировать жителей одного из районов поселения Мальборо, которое находится в 30 километрах к западу от города Эдсон, Из-за сильного задымления сотрудники полиции перекрыли несколько трасс в непосредственной близости от пожаров.
Обновлено в 01:37
Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
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Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
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Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

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Происшествия

В работе Альфа-банка произошел сбой

Чаще всего пользователей беспокоили трудности со входом в мобильное приложение (65%). Еще 18% сообщили о сбое всех сервисов.
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В Совфеде прокомментировали решение Зеленского распустить Раду

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он досрочно распускает Верховную раду восьмого созыва.
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Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций парламента провести консультации по роспуску Рады.
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Космос

Погрузились в глубины космоса

Студенты УМК – постоянные участники клуба «Перекресток» - погрузились в глубины космоса и узнали больше о нашем месте в бесконечном пространстве вселенной Сколько планет в нашей Солнечной системе?
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В Подмосковье двое мужчин тяпкой забили до смерти соседа по даче

В ходе ссоры между тремя мужчинами завязалась драка, во время которой двое из них избили своего оппонента тяпкой.
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Футбол

Kicker: Гвардиола готов отпустить Сане в «Баварию»

«Бавария» рассматривала вариант с подписанием Сане еще перед стартом сезона-2016/17, но тогда клуб отказался от его трансфера в связи с высокой конкуренцией на данной позиции.
Обновлено в 06:12
Футбол

КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
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Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа

Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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В Казани отменили общегородской последний звонок

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Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 9 сентября 2018 года. Глава городского округа «Калининград».
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Приднестровская Молдавская Республика
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Непризнанное государство на левом берегу Днестра с Бендерским анклавом на правом берегу. Согласно административно-территориальному делению Молдавии, большая часть территории, контролируемой ПМР, входит в состав Молдавии как автономное территориальное образование, другая часть входит в состав Молдавии как муниципий Бендеры.
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