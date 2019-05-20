Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям ПриднестровьяLenta.ru 00:51

Россия может начать выдачу паспортов жителям Приднестровья. Об этом в эфире телеканала ТСВ заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ярошук. По его словам, в ближайшее время в Москве по этому вопросу будет принято соответствующее решение.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Газета.Ru04:04

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» анонсировал выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Эхо Москвы01:46

В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

РБКвчера в 20:51

Депутат Госдумы допустил выдачу паспортов РФ в Приднестровье

URA.Ruвчера в 23:14

В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье

Телеканал 360°вчера в 19:48

Депутат Госдумы: российские паспорта начнут выдавать в Приднестровье

Московский Комсомолецвчера в 19:29

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов в Приднестровье

РИА Новостивчера в 19:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Политика

Зеленский распустил Верховную раду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва.
Обновлено в 04:01
Кино

Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Общество

До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни

"В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Футбол

Кроос продлил контракт с «Реалом»

Обновлено в 04:44
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Многомиллионные долги взыщут с собственника «Зимней вишни»

Арбитражный суд Кемеровской области принял иск страховой компании «РЕСО-Гарантия» к основному владельцу торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», который подконтролен бенефициару кондитерского холдинга «КДВ Групп» Денису Штенгелову.
Обновлено в 01:48
Политика

МИД КНР призвал Huawei судиться из-за отказа Google от сотрудничества

МИД Китая призвал компанию Huawei обращаться в суд из-за отказа от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Автомобиль такси упал в яму с кипятком в Петербурге

Легковой автомобиль одной из служб такси угодил в яму с горячей водой, образовавшуюся из-за прорыва трубы во дворе дома №152, корпус 2, на Бухарестской улице Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России

Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Политика

Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Футбол

Николай Валуев поздравил «Зенит» с чемпионством

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик "Зенита" Николай Валуев своем Инстаграме поздравил питерскую команду с завоеванием чемпионского титула в РПЛ.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон выходит замуж

Представители Скарлетт Йоханссон подтвердили, что 34-летняя актриса выходит замуж.
Обновлено в 01:59
Политика

Судьбу храма в Екатеринбурге решит опрос, а не референдум

Власти Свердловской области и Екатеринбурга после выступлений населения против строительства храма в сквере в центре города приняли решение провести опрос, чтобы выяснить мнение граждан о судьбе и храма, и сквера.
Обновлено в 02:27
Авто

Skoda показала обновленный Superb на видео

Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
Обновлено в 04:03
Транспорт

На КАД одну полосу движения перекроют на неделю

Между развязками с Московским и Таллинским шоссе на КАД полностью перекроют одну полосу движения.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.
Обновлено вчера в 02:37
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Политика

Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне

Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.
Обновлено в 03:30
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из КНР из-за пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой

Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
Обновлено в 03:50
Политика

Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки

Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

В России начали испытывать «умные» взрыватели для РСЗО

Концерн «Техмаш», который входит в госкорпорацию «Ростех», приступил к предварительным испытаниям интеллектуальных взрывателей для современных реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Обновлено в 04:11
Авто

В России начинается серийное производство электромобилей

Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
Обновлено в 04:19
Музыка

Сергей Лазарев занял 3 место на «Евровидении-2019»

Российский певец Сергей Лазарев занял место, набрав 369 баллов. Победителем конкурса стал артист из Нидерландов.
Обновлено 18 мая в 19:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Ярошук
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 9 сентября 2018 года. Глава городского округа «Калининград».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Приднестровская Молдавская Республика
Государство
Непризнанное государство на левом берегу Днестра с Бендерским анклавом на правом берегу. Согласно административно-территориальному делению Молдавии, большая часть территории, контролируемой ПМР, входит в состав Молдавии как автономное территориальное образование, другая часть входит в состав Молдавии как муниципий Бендеры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное