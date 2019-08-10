Политика

В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на РоссиюГазета.Ru 02:33

Пожары в Сибири и ливни в Москве вызваны атакой климатического оружия Запада против России - допустил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Причиной такого поведения Запада политик назвал превосходство России в развитии гиперзвуковых ракет.
Читать в источнике
Комментировать107

Подробнее о событии

В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию

Газета.Ru02:33

В Госдуме заподозрили США в испытании климатического оружия

ФедералПрессвчера в 13:59

Депутат обвинил вашингтонский обком в непогоде в России

Lenta.ruвчера в 20:21

В Госдуме обвинили американцев в применении климатического оружия против России

Телеканал 360°вчера в 21:18

Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме

РИА Новостивчера в 18:13

Аномальную погоду в России объяснили возможным применением США климатического оружия

URA.Ruвчера в 19:04

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

ФАНвчера в 09:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:24, Вашингтон

Против России применили климатическое оружие-депутат Госдумы

Вести.UZ01:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:24, Вашингтон
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Фадеев хочет заменить Закирову Ольгой Серябкиной на концерте в Ростове

Обновлено в 00:30
Здоровье

Пензенцы смогут узнать больше об онкоскрининге

В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что с помощью изображений пензенцы смогут узнать о доступных методах диагностики этих заболеваний на ранней стадии и своевременно обратиться к специалистам.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

Депутат Рады заявил, что Россия является воюющей стороной из-за Крыма

Избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин заявил, что Россия является «воюющей стороной» из-за Крыма.
Обновлено 08 августа в 22:37
Происшествия

При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»

Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек

В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Культура

Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован

В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов.
Обновлено в 03:04
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Политика

Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 06:40
Единоборства

Энтони Джошуа: «Победил бы Руиса девять раз из десяти»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа утверждает, что его поражение в бою против чемпиона WBO, WBA, IBF, IBO Энди Руиса было случайным.
Обновлено 08 августа в 13:44
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Политика

Польша опасается сближения Евросоюза с Россией

Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.
Обновлено вчера в 01:49
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Общество

В Китае из-за супертайфуна погибли 13 человек

Из-за супертайфуна "Лекима", который наблюдается на востоке Китая, погибли 13 человек.
Обновлено в 02:30
Политика

Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Обновлено в 02:11
Авто

Bugatti планирует выпустить скоростной электрокар

Французский производитель суперкаров Bugatti рассматривает возможность выпуска новой версии модели Chiron, которая сможет разгоняться до 500 км/час.
Обновлено вчера в 09:02
Общество

На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы

По словам Константина Сонина, даже в отсталых странах оппозиция может на определенном уровне участвовать в управлении государством.
Обновлено в 00:30
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Космос

В NASA прокомментировали предстоящий конец света

Конспирологи распространяют информацию, что через несколько дней, 12 августа, планета Нибиру настигнет Землю, и человечество погибнет в муках.
Обновлено 08 августа в 13:37
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11

Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Кино

В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд

По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:49
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Путин, Меркель и Макрон преподали жесткий урок популисту Зеленскому

Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон правильно сделали, что отказали главе Украины Владимиру Зеленскому в экстренной встрече «нормандской четверки» из-за гибели четырех военных в Донбассе.
Обновлено в 02:53
Политика

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии

Обновлено вчера в 05:24
Общество

Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа

10 августа в Москве, на проспекте Академика Сахарова, пройдет согласованный митинг в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявленное число участников — до 100 тыс. человек.
Обновлено вчера в 15:55
Наука

Ученые создали первые квантовые источники света

Обновлено 07 августа в 03:33
Шоу-бизнес

В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым

В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
Обновлено вчера в 03:54
Шоу-бизнес

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное