Пожары в Сибири и ливни в Москве вызваны атакой климатического оружия Запада против России - допустил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Причиной такого поведения Запада политик назвал превосходство России в развитии гиперзвуковых ракет.

В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию

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