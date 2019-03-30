В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницамLenta.ru 07:20

Это махровое ханжество. Я видела в интернете учительницу в купальнике – вполне приличный снимок. У нее хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного.

Драпеко сказала, что видела ставший скандальным снимок барнаульского педагога Татьяны Кувшинниковой и не нашла в нем ничего неприличного. Она также поддержала организованный коллегами Кувшинниковой со всей страны флешмоб, участницы которого публикуют в соцсетях свои снимки в купальниках.

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