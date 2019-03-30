Общество
В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницамLenta.ru 07:20
Драпеко сказала, что видела ставший скандальным снимок барнаульского педагога Татьяны Кувшинниковой и не нашла в нем ничего неприличного. Она также поддержала организованный коллегами Кувшинниковой со всей страны флешмоб, участницы которого публикуют в соцсетях свои снимки в купальниках.
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Это махровое ханжество. Я видела в интернете учительницу в купальнике – вполне приличный снимок. У нее хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного.
— Елена Драпеко, актрисаРЕН ТВ 06:11
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Барнаульские журналисты приняли участие во флешмобе в поддержку алтайской учительницы
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