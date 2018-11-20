Общество
Депутат Госдумы предложил обязать самозанятых россиян платить за себя все страховые взносы в социальные фонды. Для тех, кто не будет это делать, предусматривается наказание в виде штрафа. Однако и в нижней, и в верхней палате парламента эту идею раскритиковали.
РИА Новостивчера в 10:35
Социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости.
с чего всё началось
По действующим сегодня нормам, за трудоустроенных граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования уплачивает работодатель.Российская газета19 ноября в 19:15
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Общество
Новый вид жука-пилоуса назвали в честь Егора Летова
Обновлено в 09:06
Общество
Умерла известная журналистка Зоя Ерошок
Известная журналистка, лауреат многих премий, сооснователь и журналист "Новой газеты" Зоя Ерошок скончалась в Москве на 66-м году жизни.
Обновлено в 09:06
Общество
РАНХиГС: 70% россиян живут в условиях экономии
В условиях жесткой экономии живет каждый пятый россиянин, говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).
Обновлено в 09:04
Общество
Минпросвещения РФ не откажется от ЕГЭ
Ранее заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с предложением отказаться от ЕГЭ и заменить эти экзамены на блокчейн-технологию, которая "с высокой точностью" сможет выявить наиболее талантливых школьников для поступления в вузы.
Обновлено в 08:47
Общество
Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда
Ранее Хахалева, прославившаяся после дорогостоящей свадьбы дочери, лишилась другого поста: в сентябре нынешнего года пленум Верховного суда постановил исключить ее из президиума Краснодарского краевого суда, куда она входила с июля 2015 года.
Обновлено в 09:01
Общество
Росгвардия рассмотрит проект Яровой о получении лицензии на оружие
Росгвардия рассмотрит законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на оружие для лиц с 18 до 21 года, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 09:07
Погода
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
Обновлено в 07:53
Общество
В Подмосковье археологи нашли череп мамонта с кладом внутри
В Московской области археологи нашли череп мамонта с кладом внутри, сообщает m24.
Обновлено в 09:06
Общество
На создание безбарьерной среды будет выделено более 20 млрд рублей
Соревнования проходят среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями. В этом году в нем принимают участие более 1400 человек.
Обновлено в 08:37
Транспорт
Российским таксистам запретили иконки и четки
Обновлено в 08:58
Транспорт
В Москве на выходные закроют станцию метро «Ховрино»
Обновлено в 08:34
Религия
В Москве с 2011 года отреставрировано 85 храмов и монастырей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2011 года в столице отреставрировали 85 храмов и монастырей, в 54 из них работы полностью завершены.
Обновлено в 09:00
Общество
Дом мод Dolce & Gabbana отменил большой показ в Китае из-за скандала
Итальянский дом мод Dolce & Gabbana отменил большой показ мод в Китае из-за обвинений в расизме, пишет газета Kurier.
Обновлено в 09:03
Общество
Свыше 50 подмосковных детсадов отремонтируют в 2019 году
Капитальный ремонт проведут в более 50 учреждениях дошкольного образования Подмосковья до конца следующего года, сообщила министр образования региона Ольга Забралова.
Обновлено в 08:57
Общество
Педагог из Подмосковья Анастасия Шлемко стала воспитателем года
В этом году в финале конкурса соревновались участники из 73 регионов России: 54 воспитателя, трое старших воспитателей, четверо музыкальных руководителей, двое педагогов-психологов, пятеро инструкторов по физкультуре и пятеро учителей-логопедов.
Обновлено в 08:51