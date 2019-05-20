Политика

В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в ПриднестровьеРИА Новости 19:11

Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Александр Ярошук рассказал, что в ближайшее время в правительстве России будет принято решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье. Об этом он рассказал в интервью приднестровскому телеканалу ТСВ.
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Депутат Госдумы пообещал жителям Приднестровья, что им выдадут российские паспорта

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Депутат Госдумы: российские паспорта начнут выдавать в Приднестровье

Московский Комсомолец19:29

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News.ru20:46
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Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 9 сентября 2018 года. Глава городского округа «Калининград».
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