В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в ПриднестровьеРИА Новости 19:11

Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Александр Ярошук рассказал, что в ближайшее время в правительстве России будет принято решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье. Об этом он рассказал в интервью приднестровскому телеканалу ТСВ.

В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье

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