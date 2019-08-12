Политика

В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела РоссииRT на русском 07:48

Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
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Вячеслав Володин
Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны. Принято решение провести 19 августа в 12:00 мск внеочередное заседание Совета Государственной думы, на котором мы обсудим этот вопрос.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM 07:30

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