Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны. Принято решение провести 19 августа в 12:00 мск внеочередное заседание Совета Государственной думы, на котором мы обсудим этот вопрос.

Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России

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