Политика
В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела РоссииRT на русском 07:48
Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
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Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны. Принято решение провести 19 августа в 12:00 мск внеочередное заседание Совета Государственной думы, на котором мы обсудим этот вопрос.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM 07:30
с чего всё началось
Внеочередное заседание Совета ГД по ситуации с вмешательством извне во внутренние дела России состоится 19 августа
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в понедельник, 12 августа, провел рабочую встречу с Председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, на которой обсуждалась инициатива руководителей фракций ГД о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.Государственная Дума РФ07:33
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Вячеслав Володин обсудит с Василием Пискаревым инициативу фракций по расследованию вмешательства извне в выборы РФ
Государственная Дума РФ09 августа в 09:40
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