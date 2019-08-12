Политика

В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела РоссииRT на русском 07:48

Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
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Вячеслав Володин
Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны. Принято решение провести 19 августа в 12:00 мск внеочередное заседание Совета Государственной думы, на котором мы обсудим этот вопрос.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM 07:30
с чего всё началось

Внеочередное заседание Совета ГД по ситуации с вмешательством извне во внутренние дела России состоится 19 августа

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в понедельник, 12 августа, провел рабочую встречу с Председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, на которой обсуждалась инициатива руководителей фракций ГД о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.
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Володин: 19 августа пройдёт внеочередное заседание Совета Госдумы по ситуации с вмешательством во внутренние дела РФ

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В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России

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Совет Госдумы обсудит ситуацию с вмешательством во внутренние дела России 19 августа

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Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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