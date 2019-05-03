Политика
В Госдепе заявлено о «сотнях русских» в силовых структурах ВенесуэлыВоенное обозрение вчера в 23:10
По словам Помпео, помимо России в венесуэльские дела "вмешивается и Куба". Говоря об этой стране, глава Госдепа США объявил о том, что кубинцев в силовых структурах Венесуэлы «ещё больше, чем русских». Из заявления Помпео: Там тысячи кубинцев.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
Армия и оружие
Чемезов рассказал о готовности России поставлять в Турцию Су-57
Руководитель Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что Россия «готова сотрудничать» с Турцией по продаже истребителей Су-57 в случае, если Анкара перестанет участвовать в программе по производству американских самолетов F-35.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника
В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 05:22
Технологии
Более 250 тысяч человек начали пользоваться 5G в Южной Корее
Количество абонентов, пользующихся услугами мобильной связи пятого поколения (5G), в Южной Корее достигло 260 тысяч человек.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца
Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика
В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу
Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".
Обновлено в 04:33
Политика
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев зарегистрирован кандидатом на пост главы государства.
Обновлено в 01:12
Общество
В Петербурге из-за ветра объявлен желтый уровень опасности
В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных явлений.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
В ДНР опровергли заявление ВСУ о захвате территорий Донбасса
Обновлено вчера в 09:22
Гаджеты
Новый смартфон OnePlus 7 Pro показали на качественном рендере
По некоторым данным, качественный рендер, на котором показали OnePlus 7 Pro, создавался уже на основании увиденных «вживую» экземпляров.
Обновлено вчера в 07:13
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Общество
Конкурс для путешественников пройдет в Москве
В Москве на фестивале "Николин день" пройдет конкурс для путешественников.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Кира Найтли ждет второго ребенка
Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Россия выплатила 780 миллионов рублей компенсаций по решениям ЕСПЧ
Россия в 2018 году выплатила 780 миллионов рублей компенсации причиненного вреда по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что на 124 миллиона меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции РФ.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Авто
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
«Живые» продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся только 21 мая, однако первые товарные машины, как сообщает портал njcar, поступают к дилерам уже сейчас.
Обновлено в 03:21
Политика
На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Энергетика
«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в Россию
АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр».
Обновлено в 06:04
Авто
Представлен обновленный масл-кар Chevrolet Camaro
Обновлено в 03:46
Происшествия
Новые дети-маугли найдены в Петербурге
Обновлено в 06:18
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18