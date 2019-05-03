Политика

В Госдепе заявлено о «сотнях русских» в силовых структурах ВенесуэлыВоенное обозрение вчера в 23:10

По словам Помпео, помимо России в венесуэльские дела "вмешивается и Куба". Говоря об этой стране, глава Госдепа США объявил о том, что кубинцев в силовых структурах Венесуэлы «ещё больше, чем русских». Из заявления Помпео: Там тысячи кубинцев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о присутствии «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы

Эхо Москвы05:59

Помпео заявил, что в силовых структурах Венесуэлы работают сотни связанных с РФ людей

ТАССвчера в 20:18

Помпео заявил, что РФ контролирует органы власти и политику Венесуэлы

Интерфаксвчера в 21:27

Помпео: сотни российских агентов «контролируют» Венесуэлу

Газета.Ruвчера в 21:22

Госдеп США заявил о «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы

Коммерсантъвчера в 21:14

Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы

Известиявчера в 21:02

Помпео заявил о «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы

РБКвчера в 22:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Футбол

Абрамович не хочет продавать «Челси»

Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что итоги шоу будут подвергнуты проверке.
Обновлено в 06:59
Политика

Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации

Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
Обновлено в 04:14
Политика

В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от Зеленского

Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ

Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Российская гимнастка сбила пешехода в Москве

Обновлено в 06:33
Происшествия

В Москве в беспорядках на фестивале Hip-Hop Mayday пострадали 18 детей

Фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошел на стадионе Лужники в Москве, 1 мая, закончился массовыми беспорядками.
Обновлено в 07:36
Общество

Редактор Первого канала Александр Подьяпольский после скандала на шоу «Голос.Дети» попал в больницу с инфарктом

Обновлено в 04:40
Политика

Коломойский назвал причину снижения численности населения Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал журналистам, что в снижении численности населения Украины виновата «революция», передает RT.
Обновлено вчера в 15:09
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Авто

Внедорожник Renault Duster получил тюнинг от Delta 4x4

Среди прочих обновлений, которые превносит пакет от Delta 4x4, можно отметить дополнительные передние фонари PIAA, багажник на крышу, светодиодную панель и выбор различных дисков.
Обновлено вчера в 07:49
Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал пикантное фото с Глюкозой и Хаинтом

Во время общения был сделан весьма пикантный снимок. На нем Глюкоза запечатлена в компании Ростислава Хаита и Максима Виторгана.
Обновлено в 07:09
Футбол

УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Политика

В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России

Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Происшествия

Осквернившего памятник воинам-танкистам задержали в Саратове

Обновлено в 06:54
Общество

Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
Энергетика

Украина в январе-апреле увеличила добычу газа на 2,7%

"Добыча за январь-апрель 2019 года составляет 5,14 миллиарда кубометров газа, что на 2,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении "Нафтогаза" в микроблоге Twitter.
Обновлено в 05:10
Спорт

Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Общество

Глушаков запретил ребенку покидать Россию

Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Экономика

Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon

Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии

В Петербурге на Стрелке Васильевского острова гражданка Китая упала в Неву во время фотосессии, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму

В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Кино

Скончался актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Семья 74-летнего Питера Мейхью сообщила печальную новость — исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах» ушел из жизни несколько дней назад.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника

В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Политика

На Украине рассказали о поставках газа из США

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Общество

В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»

Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
Хоккей

Капитан «Ак Барса» Александр Свитов покинул клуб

Обновлено в 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное