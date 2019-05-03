Политика
В Госдепе заявлено о «сотнях русских» в силовых структурах ВенесуэлыВоенное обозрение вчера в 23:10
По словам Помпео, помимо России в венесуэльские дела "вмешивается и Куба". Говоря об этой стране, глава Госдепа США объявил о том, что кубинцев в силовых структурах Венесуэлы «ещё больше, чем русских». Из заявления Помпео: Там тысячи кубинцев.
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Футбол
Абрамович не хочет продавать «Челси»
Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что итоги шоу будут подвергнуты проверке.
Обновлено в 06:59
Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации
Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
Обновлено в 04:14
Политика
В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от Зеленского
Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Российская гимнастка сбила пешехода в Москве
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Москве в беспорядках на фестивале Hip-Hop Mayday пострадали 18 детей
Фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошел на стадионе Лужники в Москве, 1 мая, закончился массовыми беспорядками.
Обновлено в 07:36
Общество
Редактор Первого канала Александр Подьяпольский после скандала на шоу «Голос.Дети» попал в больницу с инфарктом
Обновлено в 04:40
Политика
Коломойский назвал причину снижения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал журналистам, что в снижении численности населения Украины виновата «революция», передает RT.
Обновлено вчера в 15:09
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Авто
Внедорожник Renault Duster получил тюнинг от Delta 4x4
Среди прочих обновлений, которые превносит пакет от Delta 4x4, можно отметить дополнительные передние фонари PIAA, багажник на крышу, светодиодную панель и выбор различных дисков.
Обновлено вчера в 07:49
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал пикантное фото с Глюкозой и Хаинтом
Во время общения был сделан весьма пикантный снимок. На нем Глюкоза запечатлена в компании Ростислава Хаита и Максима Виторгана.
Обновлено в 07:09
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Общество
Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии
Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
Энергетика
Украина в январе-апреле увеличила добычу газа на 2,7%
"Добыча за январь-апрель 2019 года составляет 5,14 миллиарда кубометров газа, что на 2,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении "Нафтогаза" в микроблоге Twitter.
Обновлено в 05:10
Спорт
Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Общество
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Экономика
Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon
Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии
В Петербурге на Стрелке Васильевского острова гражданка Китая упала в Неву во время фотосессии, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Кино
Скончался актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Семья 74-летнего Питера Мейхью сообщила печальную новость — исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах» ушел из жизни несколько дней назад.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника
В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Политика
На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Общество
В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»
Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
Хоккей
Капитан «Ак Барса» Александр Свитов покинул клуб
Обновлено в 03:53