В Госдепе заявлено о «сотнях русских» в силовых структурах ВенесуэлыВоенное обозрение вчера в 23:10

По словам Помпео, помимо России в венесуэльские дела "вмешивается и Куба". Говоря об этой стране, глава Госдепа США объявил о том, что кубинцев в силовых структурах Венесуэлы «ещё больше, чем русских». Из заявления Помпео: Там тысячи кубинцев.

В Госдепе заявлено о «сотнях русских» в силовых структурах Венесуэлы

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