Политика

В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и ПомпеоРИА Новости 12:13

Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР. Кроме того, в приоритетном порядке стороны затронут тему контроля вооружений.
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Госсекретарь США посетит Москву и Сочи с 12 по 14 мая

ТАСС08:40

В Госдепе назвали темы будущих переговоров Помпео в России

RT на русском11:44

Госдеп анонсировал встречу Помпео с Путиным

РБК09:55

Главные темы переговоров Помпео с Путиным и Лавровым объявил Госдеп

Газета.Ru11:50

В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео

РИА Новости12:13

Госсекретарь США во время визита в Россию встретится с Путиным

Ведомости08:37

В США назвали темы переговоров главы Госдепа с Путиным и Лавровым

Говорит Москва11:20
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Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

Обновлено в 07:39
Хоккей

Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019

Обновлено в 12:29
Политика

Глава ПЦУ заявил о возможном отзыве томоса у Украины

Вероятное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 12:56
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Облаченная в пижаму Ирина Безрукова показала себя без макияжа

Обновлено в 05:30
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал призыв Виторгана не праздновать День Победы

Обновлено в 06:29
Политика

Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора

Японское посольство в России сообщило о приглашении для президента Владимира Путина посетить церемонию интронизации нового императора Нарухито, которая состоится в 22 октября.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто

Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.
Обновлено в 12:40
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Транспорт

Прервано морское сообщение Калининграда с «большой Россией»

Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 10:56
Политика

Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев, чтобы убедить избранного лидера Украины Владимира Зеленского начать расследование, аналогичное тому, что провел спецпрокурор Робер Мюллер в рамках дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Политика

Сергей Пугачев рассказал, как Путин просил взять Доренко на «Третий канал» после увольнения с ОРТ из-за репортажа про «Курск»

Бывший сенатор и бывший работодатель Сергея Доренко в 2001 году на телеканале «Московия» («Третий канал») Сергей Пугачев рассказал о роли Владимира Путина в карьере Сергея Доренко после увольнения с ОРТ.
Обновлено в 12:43
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Ранее США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы.
Обновлено в 12:28
Политика

Команда Зеленского подготовила указ о роспуске Рады

ИА «Ореанда-Новости» СМИ сообщают, что команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского подготовила президентский указ о роспуске Рады.
Обновлено в 12:23
Космос

Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКС

После пристыковки к Международной космической станции (МКС) американского корабля Dragon-2 датчики выявили высокую концентрация в воздухе изопропилового спирта.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Ингушского оппозиционера депортируют из Белоруссии в Россию

Юрист полагает, что в России Нальгиева ждет уголовное преследование из-за мартовских событий в Ингушетии.
Обновлено в 11:30
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

Обновлено в 08:43
Происшествия

Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии

В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.
Обновлено в 09:12
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Финансы

Госдолг Японии превысил $10 трлн

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

WSJ рассказала о секретной ракете США

Обновлено вчера в 08:42
Футбол

Стерлинг: «Люди могут не верить, но я был очень рад за „Ливерпуль“»

Люди могут не верить, но это правда.
Обновлено в 11:08
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Футбол

«Арсенал» отправил «Анжи» в ФНЛ

Обновлено в 11:34
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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