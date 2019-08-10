Политика

В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатовRT на русском 19:52

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В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
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Госдепартамент США выступил в защиту американских дипломатов в Гонконге

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Газета.Ru21:19

Госдеп призывает Китай защитить американских дипломатов

Евразия Daily21:10

В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов

RT на русском19:52

Госдеп США призывал власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов

Коммерсантъ22:42
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:49, Ашберн
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Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

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Обновлено в 17:26
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Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
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Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.
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На днях папарацци удалось в первый раз подловить Ричарда Гира с его младшим сыном Александром.
Обновлено в 20:00
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Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди

Показатель отражает количество зарегистрированных случаев заболеваемости на 100 тысяч соответствующего населения, при этом у одного человека может быть несколько заболеваний.
Обновлено в 20:13
Авто

«АвтоВАЗ» расширяет линейку коммерческих Lada Largus

Компания «АвтоВАЗ» получила очередное ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на универсал Lada Largus.
Обновлено в 02:49
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Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до девяти

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:16
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В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
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В прошлом сезоне капитаном «Манчестер Сити» был Венсан Компани, этим летом он покинул клуб.
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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Общество

В России впервые выловили сельдяного короля

В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
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В квалификации турнира в Цинциннати сыграют четыре россиянки

Четыре россиянки сыграют в квалификации турнира категории Premier 5 в Цинциннати (США).
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Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
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Обновлено в 17:30
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В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
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Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
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Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
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Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.
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Поданы первые иски о возмещении ущерба от протестных акций

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Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.
Обновлено в 06:11
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Отключения электричества затронули большую часть Великобритании

Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
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Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
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Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу

Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета.
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Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
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Kingston запустила в продажу модули под AMD EPYC

Благодаря показателю 3200 МТ/с, частоте работы памяти нового поколения, поддерживаемой семейством процессоров AMD EPYC, каждый модуль DIMM обеспечивает пропускную способность 25,6 ГБ/с.
Обновлено в 08:54
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