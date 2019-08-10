Политика
В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатовRT на русском 19:52
В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:49, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Происшествия
«Росатом» сообщил о происшествии при работе с изотопными источниками
«Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», — заявили в «Росатоме».
Обновлено в 17:26
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Общество
Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.
Обновлено в 09:31
Политика
ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.
Обновлено в 20:45
Шоу-бизнес
Ричард Гир впервые показался на публике с младшим сыном
На днях папарацци удалось в первый раз подловить Ричарда Гира с его младшим сыном Александром.
Обновлено в 20:00
Здоровье
Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди
Показатель отражает количество зарегистрированных случаев заболеваемости на 100 тысяч соответствующего населения, при этом у одного человека может быть несколько заболеваний.
Обновлено в 20:13
Авто
«АвтоВАЗ» расширяет линейку коммерческих Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» получила очередное ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на универсал Lada Largus.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до девяти
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:16
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Футбол
Давид Сильва назначен капитаном «Манчестер Сити»
В прошлом сезоне капитаном «Манчестер Сити» был Венсан Компани, этим летом он покинул клуб.
Обновлено в 10:12
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Теннис
В квалификации турнира в Цинциннати сыграют четыре россиянки
Четыре россиянки сыграют в квалификации турнира категории Premier 5 в Цинциннати (США).
Обновлено в 22:29
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
Музыка
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.
Обновлено в 09:05
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено в 22:30
Общество
ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 11:48
Экономика
Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу
Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Гаджеты
Kingston запустила в продажу модули под AMD EPYC
Благодаря показателю 3200 МТ/с, частоте работы памяти нового поколения, поддерживаемой семейством процессоров AMD EPYC, каждый модуль DIMM обеспечивает пропускную способность 25,6 ГБ/с.
Обновлено в 08:54