Армия и оружие
Газета.RuВ Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
По словам российских военных, операция США привела к многочисленным жертвам и разрушениям. В ответ на это в Госдепе подчеркнули, что Россия распространяет неточные заявления.
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Госдепартамент обвинил российские СМИ в продвижении недостоверных сведений об атаке США в Идлибе
Коммерсантъвчера в 17:08
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Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Политика
Председательство в Совбезе ООН перешло к России
Ожидается, что 3 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя представит программу председательства РФ в Совбезе.
REGNUM вчера в 00:29
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Экономика
Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group
Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция».
Gazeta.SPb 05:38
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии.
RT на русском 05:33
Политика
Россия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.
Известия 05:19
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма вчера в 02:54
Общество
У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей
«При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.
Первое антикоррупционное 05:19
Шоу-бизнес
Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз
Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса.
Пятый канал вчера в 16:40
Хоккей
Ребенок избежал повреждений после попадания шайбы в голову на первом матче сезона КХЛ
Ребенок, которому шайба попала в голову во время матча за Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и "Авангардом" (1:3), избежал повреждений.
ТАСС 04:23
Экономика
Россияне накопили около 14 миллионов кредитов
Россияне накопили около 14 миллионов кредитов с просрочкой больше трех месяцев.
Национальная служба новостей 03:12
Политика
Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией
Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».
РБК 05:23
Культура
Железному человеку установили памятник в Италии
Работа, получившая название «Человек из стали», установлена в городе Форте-деи-Марме. Высота памятника составляет четыре метра.
News.ru 04:29
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Общество
Сын Зеленского пошел в первый класс
Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
Газета.Ru 02:48
Политика
«Альтернатива для Германии» укрепила позиции в Саксонии и Бранденбурге
Согласно предварительной информации от медиаконцерна ARD, в обеих землях правящим "премьерским" партиям удалось сохранить за собой первые места, хотя и христианские демократы в Саксонии, и социал-демократы в Бранденбурге заметно потеряли в процентах по сравнению с прошлым голосованием.
Российская газета вчера в 13:38
Происшествия
В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой
Известия вчера в 14:50
Политика
Госдеп США подготовит «правильных журналистов» в России
Заявителем конкурса выступил отдел по связям с общественностью посольства США в Москве, который и организует трехнедельную школу-интенсив для российских журналистов, который состоится летом 2020 года.
FreeLance Bureau 05:28
Армия и оружие
«ВСУшник», который «хотел воевать», умер в больнице от ранений
Сержант ВСУ Александр Грицаюк, получивший ранения в районе Марьинки 25 августа, умер в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова 1 сентября.
Rusvesna.su 04:09
Космос
Борисова возмутил «огромный разброс» в оценках стоимости лунной программы
Вице-премьер Юрий Борисов выразил возмущение в связи с тем, что оценка средств, необходимых на создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, варьируется от 1 трлн до 1,7 трлн рублей.
Взгляд.ру 00:20
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Финансы
На рубль надавил нефтяной рынок
На американской сессии нефть сорта Brent подешевела на 3,2%, а с ней рубль к доллару до 66,83 руб. В паре с евро рублю удалось окрепнуть на 0,36% из-за снижения европейской валюты на рынке Форекс.
REGNUM 00:10
ЖКХ
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.
РБК вчера в 22:57
Экономика
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" высказался за отмену транспортного налога в России.
РИА Новости 04:03
Футбол
Станислав Черчесов: «До оглашения состава сборной позвонил Чалову и объяснил ситуацию»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что общался с форвардом ЦСКА Федором Чаловым перед оглашением состава национальной команды на матчи отбора Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.
Матч ТВ 04:59
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Происшествия
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15