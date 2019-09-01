По словам российских военных, операция США привела к многочисленным жертвам и разрушениям. В ответ на это в Госдепе подчеркнули, что Россия распространяет неточные заявления.

В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе

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