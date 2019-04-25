Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНРRT на русском вчера в 20:50
США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Морган Ортагус.
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Политика
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН
На Украине попросили срочно провести заседание Совбеза ООН из-за решения российской стороны упростить получение гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 13:58
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Китае 11 человек погибли в результате поломки лифта
Одиннадцать человек погибли, еще двое пострадали в результате поломки лифта на одной из строительных площадок города Хэншуй в северо-восточной китайской провинции Хэбэй, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
Обновлено вчера в 21:44
Финансы
Рубль обновил два рекорда роста к доллару и евро
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела "Гранд Капитал", специально для "Российской газеты": - Российский рубль на этой неделе обновил максимум девяти месяцев против доллара (63,50 рубля) и годовой максимум против евро (71,30 рубля).
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено вчера в 08:00
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией»
ЦСКА провел третий матч серии плей-офф баскетбольной евролиги с испанской "Басконией".
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Трое погибли при пожаре в общежитии сахалинской ГРЭС-2
В результате пожара в общежитии строителей сахалинской тепловой электростанции ГРЭС-2 погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарный отряд.
Обновлено вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Путин прилетел во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном
Российский президент Владимир Путин прилетел во Владивосток. Сегодня на острове Русский он впервые встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 18:08
Здоровье
Не переедать на Пасху советует Минздрав
В России Пасха традиционно отмечается пышным застольем, что может быть опасно для организма.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
CNN: боевики готовили вторую серию атак на Шри-Ланке
Террористическая группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в России) планировала осуществить вторую серию нападений на Шри-Ланке.
Обновлено вчера в 09:56
Здоровье
Средняя продолжительность жизни в Якутии достигла 72 лет
Ранее Минздрав РФ сообщил, что продолжительность жизни в России в 2018 году увеличилась до 72,9 лет.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Снижать тарифы на вывоз мусора разрешил Дмитрий Медведев
Как сообщил глава кабинета министров, в подписанном постановлении заложена возможность пересмотра тарифа по вывозу мусора, который нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты.
Обновлено 23 апреля в 21:04
Футбол
Как Гвардиола может упустить титул: все соперники «Сити» в АПЛ
Если теряет очки – чемпионом, скорее всего, станет «Ливерпуль», у которого остались только матчи с лишёнными турнирной мотивации соперниками.
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Власти США планируют оштрафовать Facebook на $5 млрд
Компания Facebook готовится заплатить штраф в размере до $5 млрд, который может наложить Федеральная комиссия по торговле США (F.T.C.) за нарушение конфиденциальности, пишет The New York Times.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Команда Зеленского считает, что решение о гражданстве РФ препятствует миру в Донбассе
Окружение победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского утверждает, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителями ряда украинских регионов «не способствует прекращению огня в Донбассе».
Обновлено вчера в 11:59
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено 23 апреля в 14:30