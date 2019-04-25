В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНРRT на русском вчера в 20:50

США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

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