Политика

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНРRT на русском 20:50

24 апреля российский президент Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов России жителями самопровозглашённых республик Донбасса. По словам Путина, решение вызвано гуманитарными соображениями.
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Госдеп США назвал провокацией упрощенное предоставление гражданства РФ жителям юго-востока Украины

Эхо Москвы21:08

Госдеп увидел провокацию в указе Путина о паспортах для жителей Донбасса

РБК20:55

Госдеп увидел в указе о российских паспортах помеху Минским соглашениям

РЕН ТВ20:00

Госдеп осудил «крайне провокационный» указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР

Газета.Ru20:40

США назвали провокацией указ РФ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Коммерсантъ20:22

США назвали провокацией упрощение получения гражданства РФ для жителей Донбасса

ТАСС20:06

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

RT на русском20:50
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Политика

Команда Зеленского резко ответила на выдачу паспортов РФ Донбассу

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского распространила комментарий от его имени касаемо ситуации с упрощением режима выдачи паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:57
Политика

Путин отметил сложность ситуации с пожарами в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ликвидации последствий стихии в Забайкалье, отметил сложность ситуации в крае, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 18:55
Политика

«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено в 18:53
Политика

Экс-директор СВР назвал самую страшную угрозу человечеству

Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу – исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить", - подчеркнул он.
Обновлено в 20:55
Энергетика

В Польше призвали «Транснефть» принять меры для возобновления транзита

Как сообщает БЕЛТА, польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN обратился к российской компании «Транснефть» с предложением предпринять необходимые меры для того, чтобы возобновить поставки качественного сырья.
Обновлено в 19:49
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России

Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено в 11:02
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено в 16:57
Политика

Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено в 22:17
Космос

Северное сияние в Туле. Где и когда видели удивительное явление

Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Ксения Бородина довела до слез бросившего своего сына Илью Яббарова

Ксения Бородина на съемках программы, посвященной проекту «Дом-2», довела до слез Илью Яббарова, бросившего своего маленького сына.
Обновлено в 11:02
Политика

Пресса КНДР сообщила о приезде Ким Чен Ына в Россию день спустя

В первый день визита в Россию пресса Северной Кореи сообщила только об отъезде Ким Чен Ына, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 22:13
Политика

Путин порекомендовал китайским туристам посетить Крым

В интервью китайскому изданию "Жэньминь Жибао" накануне поездки Путин отметил, что за последние пять лет количество туристов, приезжающих из Китая в РФ, выросло почти вдвое – на 93%.
Обновлено в 19:15
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Футбол

Зидан составил «черный список» игроков «Реала»

По информации El Confidencial, наставник "сливочных" Зинедин Зидан составил список членов команды, которые будут неугодны клубу в предстоящем сезоне.
Обновлено в 17:31
Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.
Обновлено в 21:51
Единоборства

Олейник сломал ребро в бою с Оверимом. Боец может пропустить полгода

Обновлено в 16:39
Наука

Найдены камни, которые превращают свет в электричество

Специалисты из Китая, Канады и США на камнях, находящихся в жарком и сухом климате удалось зафиксировать фотосинтез.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2

Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
Обновлено в 19:49
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Политика

Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Макроном от имени Зеленского

Обновлено в 10:36
Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Происшествия

Карлоса Гона во второй раз выпустят из тюрьмы под залог

Окружной суд Токио принял решение в четверг выпустить из тюрьмы под залог бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено в 22:40
Политика

Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе

Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено в 18:04
Происшествия

В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете

Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
Обновлено в 22:31
Политика

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Футбол

«Крылья Советов» разгромили «Урал» в матче молодежного первенства

Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез

Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено в 15:02
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

Обновлено в 16:56
Происшествия

Суд отказался выпустить подозреваемого в налете на посольство КНДР

Суд американского Лос-Анджелеса отказался выпустить под залог бывшего военнослужащего Корпуса морской пехоты США, подозреваемого в нападении на посольство КДНР в столице Испании Мадриде, сообщает агентство Yonhap.
Обновлено в 20:54
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