В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНРRT на русском 20:50

24 апреля российский президент Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов России жителями самопровозглашённых республик Донбасса. По словам Путина, решение вызвано гуманитарными соображениями.

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

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