Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНРRT на русском вчера в 20:50
США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Морган Ортагус.
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Политика
Глава ДНР поблагодарил Путина за упрощение выдачи российских паспортов
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за решение упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Здоровье
Диетолог объяснил рост числа россиян с ожирением
По данным Роспотребнадзора за восемь лет число россиян, страдающих ожирением, выросло в два раза: этим заболеванием сейчас страдает каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина в стране.
Обновлено в 01:08
Общество
Сенат Казахстана принял соглашение с Россией о работе филиала МГУ
Сенат Казахстана одобрил ратификацию межправительственного соглашения с Россией о работе в стране филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:17
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Ким Чен Ын впервые приехал в Россию
Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей
5 апреля сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса.
Обновлено вчера в 08:09
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Карлоса Гона вновь выпустят из тюрьмы под залог
Суд в столице Японии — Токио — принял решение во второй раз выпустить под залог экс-главу французско-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 00:59
Здоровье
Эксперты Росконтроля назвали лучший кагор
Какой Кагор проверил Росконтроль В тесте Росконтроля участвовали два заморских гостя: греческий "Кагор со святой горы Афон", испанский Altra Terra и три российских вина "Массандра", "Солнечная долина" и "Ликерный", завода "Надежда".
Обновлено в 01:39
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве
Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Гражданина России судят в США за домогательства на борту самолета
Гражданину России и США Георгию Серегину предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве к спящей 19-летней пассажирке самолета, с которой он летел из Токио в Вашингтон, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 01:46
Политика
Остров Русский принимает первый саммит Путина и Ким Чен Ына
Предыдущие встречи лидеров РФ и КНДР Предыдущий саммит Россия - КНДР состоялся в 2011 году, когда отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир встречался в Улан-Удэ с бывшим тогда президентом РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Магаданской области три человека погибли в ДТП
На месте погибли водители обеих машин и пассажир УАЗа. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального ГИБДД.
Обновлено в 00:48
Экономика
Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом
Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
Несколько машин загорелись на северо-востоке Москвы
На площадке в районе дома 27а на Алтуфьевском шоссе в Москве загорелись несколько автомобилей, четыре бытовки и одноэтажное нежилое здание.
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие
Секретную подлодку «Белгород» спустили на воду
Атомную подводную лодку специального назначения «Белгород», которая станет первым носителем беспилотного аппарата «Посейдон», спустили на воду.
Обновлено 23 апреля в 09:39
Политика
Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным
Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Политика
Украина вышла из соглашения о секретных советских изобретениях
Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из соглашения о неразглашении секретных данных, связанных с изобретениями советских времен.
Обновлено вчера в 08:36
Здоровье
В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено в 01:27
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями
Источники, осведомленные о ходе расследования серии терактов на Шри-Ланке, раскрыли имена двух предполагаемых террористов-смертников: это родные братья, Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим.
Обновлено вчера в 20:40
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold выходит из строя из-за пыли
Обновлено вчера в 10:19
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна
Обновлено в 00:28
Политика
Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству
Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22