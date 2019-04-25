Политика

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНРRT на русском вчера в 20:50

США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Морган Ортагус.
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В Госдепе осудили решение по гражданству России для жителей ДНР и ЛНР

РИА Новостивчера в 23:09

США назвали провокацией указ РФ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Коммерсантъвчера в 20:22

Госдеп увидел провокацию в указе Путина о паспортах для жителей Донбасса

РБКвчера в 20:55

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

RT на русскомвчера в 20:50

Госдеп США назвал провокацией упрощенное предоставление гражданства РФ жителям юго-востока Украины

Эхо Москвывчера в 23:31

Госдеп осудил указ о российском гражданстве для жителей Донбасса

Росбалтвчера в 21:14

США назвали провокацией упрощение получения гражданства РФ для жителей Донбасса

ТАССвчера в 20:06
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Политика

Глава ДНР поблагодарил Путина за упрощение выдачи российских паспортов

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за решение упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Здоровье

Диетолог объяснил рост числа россиян с ожирением

По данным Роспотребнадзора за восемь лет число россиян, страдающих ожирением, выросло в два раза: этим заболеванием сейчас страдает каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина в стране.
Обновлено в 01:08
Общество

Сенат Казахстана принял соглашение с Россией о работе филиала МГУ

Сенат Казахстана одобрил ратификацию межправительственного соглашения с Россией о работе в стране филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:17
Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Обновлено вчера в 11:46
Политика

Ким Чен Ын впервые приехал в Россию

Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли

Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Происшествия

На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое

Обновлено вчера в 23:08
Общество

Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей

5 апреля сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса.
Обновлено вчера в 08:09
Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Карлоса Гона вновь выпустят из тюрьмы под залог

Суд в столице Японии — Токио — принял решение во второй раз выпустить под залог экс-главу французско-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 00:59
Здоровье

Эксперты Росконтроля назвали лучший кагор

Какой Кагор проверил Росконтроль В тесте Росконтроля участвовали два заморских гостя: греческий "Кагор со святой горы Афон", испанский Altra Terra и три российских вина "Массандра", "Солнечная долина" и "Ликерный", завода "Надежда".
Обновлено в 01:39
Происшествия

В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве

Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Гражданина России судят в США за домогательства на борту самолета

Гражданину России и США Георгию Серегину предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве к спящей 19-летней пассажирке самолета, с которой он летел из Токио в Вашингтон, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 01:46
Политика

Остров Русский принимает первый саммит Путина и Ким Чен Ына

Предыдущие встречи лидеров РФ и КНДР Предыдущий саммит Россия - КНДР состоялся в 2011 году, когда отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир встречался в Улан-Удэ с бывшим тогда президентом РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Магаданской области три человека погибли в ДТП

На месте погибли водители обеих машин и пассажир УАЗа. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального ГИБДД.
Обновлено в 00:48
Экономика

Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом

Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

Несколько машин загорелись на северо-востоке Москвы

На площадке в районе дома 27а на Алтуфьевском шоссе в Москве загорелись несколько автомобилей, четыре бытовки и одноэтажное нежилое здание.
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие

Секретную подлодку «Белгород» спустили на воду

Атомную подводную лодку специального назначения «Белгород», которая станет первым носителем беспилотного аппарата «Посейдон», спустили на воду.
Обновлено 23 апреля в 09:39
Политика

Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным

Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Политика

Украина вышла из соглашения о секретных советских изобретениях

Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из соглашения о неразглашении секретных данных, связанных с изобретениями советских времен.
Обновлено вчера в 08:36
Здоровье

В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено в 01:27
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями

Источники, осведомленные о ходе расследования серии терактов на Шри-Ланке, раскрыли имена двух предполагаемых террористов-смертников: это родные братья, Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим.
Обновлено вчера в 20:40
Гаджеты

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold выходит из строя из-за пыли

Обновлено вчера в 10:19
Футбол

«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна

Обновлено в 00:28
Политика

Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству

Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Как работают Яндекс.Новости?
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