В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНРRT на русском вчера в 20:50

США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.

Шоу-бизнес Собчак наведалась к Бузовой в ресторан и довела ее до слез Телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.

Хоккей Александр Овечкин объяснил вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли Серия первого раунда Кубка Стэнли между прошлогодним обладателем трофея «Вашингтоном» и «Каролиной» завершилась поражением столичного клуба в семи матчах.

Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.

Армия и оружие Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому Японское издание Nikkei сообщает, что американские специалисты нашли уязвимость в программном обеспечении истребителей F-35A Lightning II и F-22 Raptor.

Футбол Фарфан убрал «Ростов», «Краснодар» опять не выиграл После перерыва команда выиграла всего 2 матча из 8 (четыре ничьи и два поражения).

Гаджеты Источник рассказал о планах Samsung выпустить свою криптовалюту Как сообщает неназванный источник CoinDesk, южнокорейский магнат намеревается выпустить собственную криптовалюту.

Футбол «Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» Как ранее сообщали «Кубанские новости», футболисты «Краснодара» Александр Мартынович и Юрий Газинский пропустят матч с московским ЦСКА из-за полученных желтых карточек в матче с «Ахматом».

Происшествия По делу Арашуковых арестовали генерала СК Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.

Происшествия На рельсы станции метро «Фрунзенская» упал пассажир На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упал пассажир.

Политика Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.

Происшествия В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.

Политика Путин утвердил ежегодную денежную выплату участникам ВОВ ко Дню Победы Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ко Дню Победы устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей некоторым категориям граждан.

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Политика Генсек ОБСЕ предложил ряд мер для снятия напряженности между РФ и НАТО Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что предложил ряд мер для минимизации напряженности между Россией и НАТО на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которая прошла в рамках Московской конференции по международной безопасности.

Транспорт В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.

Общество Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов Жители России смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране. Об этом сообщила компания «Ростелеком».

Футбол Зидан хочет видеть Санчо в «Реале» Наставник "галактикос" Зинедин Зидан лично заинтересован в приобретении футболиста.

Экономика Прибыль владельца «Пятерочек» выросла на 65% за квартал Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group за I квартал 2019 г. выросла на 65,2% до 9,3 млрд руб. Ритейлер раскрыл результаты по МСФО.

Музыка Мадонна выпустила первый за четыре года музыкальный клип Ролик, размещенный на странице исполнительницы в YouTube, стал для нее первым музыкальным видео за последние четыре года.

Общество В России впервые назначен штраф за оскорбление власти Согласно новым поправкам в закон, подписанным главой государства 18 марта, за скобление власти в интернете суд имеет право оштрафовать от 30 до 100 тысяч рублей.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Политика Чешское радио отказалось извиняться за статью про Зеленского После скандала радиостанция сменила заголовок на «Ян Фингерланд – Еврей во главе Украины», но извиняться за статью отказалась.

Политика WSJ: «Сирийский сценарий» на Кубе и в Венесуэле грозит США унижением В материале говорится, что Вашингтон вновь обратился к давлению на Кубу. Команда Трампа полагает, что страна оказывает поддержку Мадуро.