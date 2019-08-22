Армия и оружие
В Госдепе объяснили «нарушение» Россией ДРСМДRT на русском 12:19
Госдеп США опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия якобы «решила нарушить» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ.
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Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
Обновлено в 11:18
Происшествия
МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".
Обновлено в 10:36
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Киберспорт
В российских школах могут появиться уроки по Dota 2 и FIFA
Ранее эксперты ИРИ рекомендовали Минпросвещению РФ ввести в российских школах занятия по киберспорту.
Обновлено в 02:13
Игры
Официально: в Control появится музыка Poets of the Fall
Обновлено в 12:34
Происшествия
При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое
Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Авто
Названы самые «мужские» марки автомобилей в России
Обновлено в 09:49
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга
Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Теннис
Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс
Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс.
Обновлено в 12:23
Технологии
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Австрийские производители выпустили устройство Cybershoes, которое позволяет ходить в виртуальной реальности.
Обновлено в 05:44
Политика
США собирались предложить за Гренландию 600 миллионов долларов в год
Администрация президента США Дональда Трампа планировала предложить руководству Дании 600 миллионов долларов ежегодно за Гренландию.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной
Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа.
Обновлено в 12:10
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие
Армия Израиля засекла запуск ракеты из сектора Газа
В результате атаки сработала сирена оповещения Израильские военные в четверг, 22 августа, зафиксировали запуск ракеты из сектора Газа по территории страны.
Обновлено вчера в 19:31
Общество
Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 млн
Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 миллионов рублей.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото Лидии Федосеевой-Шукшиной из больницы
Накануне стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина, находясь на отдыхе в Болгарии, резко почувствовала себя плохо.
Обновлено в 09:00
Кино
Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»
Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06
Космос
«Союз» с роботом Федором успешно стартовал с космодрома «Байконур»
Сегодня утром, 22 августа, с космодрома "Байконур" успешно стартовала ракета "Союз" с роботом "Федором" на борту.
Обновлено в 03:24
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49
Технологии
Открыта регистрация на олимпиаду Кружкового движения НТИ
22 августа начинается прием заявок на первую командную инженерную олимпиаду.
Обновлено вчера в 11:34
Наука
«Ясли» тропических муравьев оказались чище человеческих детских садов
В жилых помещениях будет меньше патогенов, а меньше всего микроорганизмов будет встречаться в «яслях» — комнатах, где муравьи держат яйца и личинок.
Обновлено в 02:14
Хоккей
Хет-трик Мацека помог «Автомобилисту» разгромить «Динамо» Мн
Екатеринбургский "Автомобилист" одержал разгромную победу над минским "Динамо" на Кубке Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 6:0.
Обновлено в 10:46
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47