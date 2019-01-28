Армия и оружие
В Госдепе назвали «смешным» устроенный Россией показ ракеты 9М729РБК вчера в 15:14
Показ российской крылатой ракеты 9М729, который Минобороны провело 23 января, не что иное, как имитация и пропаганда, «это было просто смешно», заявила в интервью DW заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.
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Показ российской крылатой ракеты 9М729, который Минобороны провело 23 января, не что иное, как имитация и пропаганда, «это было просто смешно», заявила в интервью DW заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.РБКвчера в 15:14
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Политика
Захарова отреагировала на запись Болтона о войсках США в Колумбии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на запись «5 тыс. солдат в Колумбию», обнаруженную в блокноте советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.
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Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Транспорт
Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин
Обновлено вчера в 19:13
Авто
В Россию скоро приедет пикап JAC T6
Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
В Бурятии опоздавших на урок детей заставили сидеть в противогазах
В Улан-Удэ родители семиклассников одной из школ пожаловались детскому омбудсмену, что преподаватель ОБЖ заставил их детей сидеть в противогазах в течение урока.
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Гаджеты
Приложение FaceTime позволяло подслушивать пользователей
Популярное приложение FaceTime позволяло подслушивать пользователей. Компания Apple уже признала наличие бага.
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Интернет
Роскачество выбрало лучшие приложения для изучения английского языка
Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал наиболее популярные мобильные приложения для изучения английского языка и определил тройку лучших для iOs и Android.
Обновлено в 01:51
Общество
Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников
Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
Обновлено вчера в 22:11
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено вчера в 09:06
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года
Обновлено вчера в 08:10
Авто
Представлен обновленный хэтчбек Suzuki Baleno
Baleno индийского производства (но без приставки Maruti) поставляются и в Европу, так что локальный дебют обновленной версии не за горами — и у нее турбомотор наверняка сохранится.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео
Глава Минприроды уволил заместителя главы Росгеологии Горринга с сегодняшнего дня после скандального видео в Интернете - министерство.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В иркутской школе 14 учеников попали в больницу после распыления газа
Четырнадцать учеников школы Тулуна в Иркутской области госпитализированы после того, как в здании распылили баллончик с газом, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
Обновлено в 02:14
Общество
В работе Instagram произошел сбой
В работе приложения Instagram наблюдаются неполадки, следует из данных портала Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать в 03:21 мск.
Обновлено вчера в 20:07
Экономика
Миноритарный акционер Evraz продал акции на $500 млн
Verocchio Enterprises Александра Вагина продала все принадлежащие ей акции Evraz – 5,63%, сообщила горно-металлургическая компания.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр
Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 13:52
Авто
Renault показал салон нового Clio
Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено вчера в 07:15
Армия и оружие
Эксперт: десять «Сарматов» уничтожат все население США
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что для уничтожения населения Соединенных Штатов хватит десяти межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат".
Обновлено вчера в 20:51
Политика
США официально выдвинули обвинения против Huawei
Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
В Москву спецбортом доставили членов ОПГ Гагиева
"Сегодня ночью спецбортом из Владикавказа в Москву доставили 12 участников преступного сообщества Аслана Гагиева", - говорится в сообщении СК в мессенджере WatsApp.
Обновлено в 02:17
Транспорт
В 2019 году в ТиНАО откроют 10 автобусных маршрутов
В 2019 году в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) планируется запустить 10 новых автобусных маршрутов.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в поджоге сверстника подростка
Суд арестовал подростка, которого подозревают в поджоге своего сверстника в подъезде столичного дома, сообщается на сайте управления СК по Москве.
Обновлено вчера в 14:53
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию об ограничениях госпитализаций
В департаменте добавили, что в случаях отказов пациентов от госпитализации «обеспечивается их динамическое наблюдение бригадами „скорой“, бригадами отделений неотложной медицинской помощи или врачами поликлиник».
Обновлено в 02:32
Происшествия
Полиция Хьюстона ликвидировала двух подозреваемых после перестрелки
В США правоохранительные органы ликвидировали двух подозреваемых, которые участвовали в перестрелке с полицейскими в Хьюстоне.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Зарплата россиян вырастет минимум на 4% в 2019 году
Специалисты Финансового университета при правительстве России спрогнозировали рост реальных зарплат россиян в 2019 и 2020 годах.
Обновлено в 01:51