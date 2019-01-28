Армия и оружие
В Госдепе назвали «смешным» устроенный Россией показ ракеты 9М729РБК 15:14
Показ российской крылатой ракеты 9М729, который Минобороны провело 23 января, является имитацией, и пропагандой, «это было просто смешно», заявила в интервью DW заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.
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Общество
Пользователи сообщили о проблемах в работе Instagram
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются во вторник в некоторых странах. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.
Обновлено в 19:52
Политика
Минюст хочет отменить наказание за «вынужденную» коррупцию
Отмечается, что министерство юстиции прорабатывает поправки в законодательство о противодействии коррупции, чтобы декриминализировать случаи, когда несоблюдение установленных запретов происходит из-за "обстоятельств непреодолимой силы".
Обновлено в 17:58
Авто
В Россию скоро приедет пикап JAC T6
Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено в 08:29
Транспорт
Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин
Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
Обновлено в 19:13
Происшествия
На Украине проверяют информацию о пропаже капитана судна «Норд»
Нацполиция проверяет информацию об исчезновении на Украине капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщил пресс-секретарь ведомства Ярослав Тракало.
Обновлено в 20:19
Происшествия
В Техасе в результате перестрелки пострадали пять полицейских
Пять полицейских в Хьюстоне (штат Техас) получили в понедельник огнестрельные ранения.
Обновлено в 19:44
Происшествия
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии
Обновлено в 16:30
Авто
Renault показал салон нового Clio
Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено в 07:15
Политика
США официально выдвинули обвинения против Huawei
Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 17:21
Интернет
«Вконтакте» разрешила архивировать записи
Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», об этом рассказал управляющий директор компании Андрей Рогозов.
Обновлено в 07:53
Общество
Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр
Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
Обновлено в 13:52
Наука
Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Британии осудили «самую молодую» педофилку
Самая молодая в истории Великобритании женщина отправилась в тюрьму на семь лет и десять месяцев за совершение ряда преступлений против несовершеннолетних, пишет Mirror.
Обновлено в 17:36
Общество
Собаки загрызли самую одинокую в мире крякву
На тихоокеанском острове Ниуэ погибла единственная жившая там кряква.
Обновлено в 09:43
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года
Самым распространенным в 2018 году стал белый цвет.
Обновлено в 08:10
Кино
Семью Майкла Джексона возмутил новый фильм о педофилии музыканта
По мнению членов семьи музыканта, создатели фильма привлекают излишнее внимание к Уэйду Робсону и Джеймсу Сэйфчаку, которые рассказали, что в детстве якобы подвергались сексуальному насилию на ранчо певца.
Обновлено в 08:50
Авто
Subaru возобновила работу своего завода в Японии
Единственное предприятие Subaru в Японии не работало 12 дней, из-за чего отставание от графика составило 20 тысяч автомобилей.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в поджоге подростка
В Москве суд арестовал подростка, подозреваемого в поджоге школьника в подъезде жилого дома.
Обновлено в 17:54
Общество
Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King
Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:11
Авто
Закрывшийся завод «ЗИЛ» продает новые «Бычки» без пробега
На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.
Обновлено в 03:18
Здоровье
Врачи назвали продукт, который нормализует давление
Британские диетологи выяснили, что употребление йогурта может стабилизировать артериальное давление. Об этом сообщает Sunday Express.
Обновлено в 12:08
Наука
Первый в мире алюминиевый авиадвигатель испытали в Новосибирске
На аэродроме под Новосибирском завершились длившиеся целый год испытания цельноалюминиевого двигателя внутреннего сгорания.
Обновлено в 08:56
Политика
5 февраля Трамп выступит с посланием к конгрессу
Дональд Трамп 5 февраля выступит с ежегодным посланием "О положении страны" к конгрессу.
Обновлено в 19:18
Экономика
В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа
Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил внести поправки в административный кодекс, которые позволят штрафовать россиян за отказ устанавливать газовые счетчики.
Обновлено в 14:08
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Экономика
В РФ запустили систему быстрых платежей
Система быстрых платежей заработала в России с 28 января. В тестовом периоде приняли участие двенадцать кредитных организаций.
Обновлено вчера в 21:36
Здоровье
Минздрав предложил разрешить ввоз гашиша для исследований
Минздрав предлагает разрешить ввозить в Россию по 50 г гашишного масла, 300 г гашиша и 1,1 кг марихуаны ежегодно.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе около здания Верховного совета Крыма, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:42