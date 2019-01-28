В Госдепе назвали «смешным» устроенный Россией показ ракеты 9М729РБК вчера в 15:14

с чего всё началось

Показ российской крылатой ракеты 9М729, который Минобороны провело 23 января, является имитацией, и пропагандой, «это было просто смешно», заявила в интервью DW заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.

Политика Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.

Общество В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.

Общество В работе Instagram произошел сбой Позже в Instagram заявили, что работа приложения полностью восстановлена.

Экономика ФАС планирует получить доступ к банковской тайне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует получить доступ к банковской тайне, для этого службой подготовлен соответствующий законопроект, сообщил заместитель начальника управления ФАС по борьбе с картелями Дмитрий Артюшенко.

Транспорт Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.

Политика США обвинили компанию Huawei в промышленном шпионаже Соединенные Штаты Америки предъявили Huawei обвинение по 10 пунктам. Ключевой — промышленный шпионаж.

Общество Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.

Политика Захарова прокомментировала запись Болтона о «солдатах в Колумбию» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные о том, что после пресс-конференции, посвящённой Венесуэле, в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона фотографы рассмотрели сделанную его рукой запись «5 тыс. солдат в Колумбию».

Интернет Роскачество составило рейтинг приложений для изучения английского Роскачество протестировало мобильные приложения для изучения русскоязычными людьми английского языка.

Авто Представлен обновленный хэтчбек Suzuki Baleno Baleno индийского производства (но без приставки Maruti) поставляются и в Европу, так что локальный дебют обновленной версии не за горами — и у нее турбомотор наверняка сохранится.

Происшествия В Волгоградской области крыша двухэтажного дома обрушилась из-за снега Крыша двухэтажного дома в селе Камышинского района Волгоградской области обрушилась под тяжестью снега, пострадавших нет, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Камышинского района Волгоградской области Алексей Самсонов.

Общество На Тасмании эвакуировали жителей из-за лесных пожаров Более 400 жителей Тасмании эвакуированы из-за разгоревшихся на юго-востоке этого австралийского штата лесных пожаров, сообщает портал 9news.

Общество Роскомнадзор внес приложения «Сбербанк Онлайн» и «2ГИС» в реестр ОРИ Роскомнадзор внес приложение «Сбербанк Онлайн» и приложение с картами и навигацией «2ГИС» в реестр Организаторов распространения информации (ОРИ), следует из данных реестра.

Происшествия В Новгородской области нашли тело ребенка в канализационной яме Следственные органы Новгородской области проводят доследственную проверку обстоятельств гибели восьмилетнего мальчика, который, по предварительным данным, утонул в канализационной яме с водой, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Авто Renault показал салон нового Clio Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Общество В ГД внесли проект освобождения авиакомпаний от лицензий Росавиации Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому авиакомпаниям больше не нужно будет после получения сертификата эксплуатанта получать еще и лицензию Росавиации для выполнения воздушных перевозок, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.