Политика

В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМДГазета.Ru 11:53

В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Россия решила нарушить условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за нарастающих угроз у своих границ, следует из доклада
, опубликованного Госдепартаментом США.
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Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
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Происшествия

«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

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Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах

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В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
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