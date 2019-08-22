Политика
В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМДГазета.Ru 11:53
В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Россия решила нарушить условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за нарастающих угроз у своих границ, следует из доклада, опубликованного Госдепартаментом США.Коммерсантъ16:29
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Пушков объяснил обвинения США в нарушении Россией ДРСМД: отвлекают внимание
Московский Комсомолец18:51
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Футбол
Станислав Черчесов назовет состав сборной России в понедельник
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым в понедельник назовет имена игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 с командами Шотландии и Казахстана.
Обновлено в 11:20
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Здоровье
В Сургуте пациенты противотуберкулезного диспансера объявили голодовку
Больше двух суток пациенты противотуберкулезного диспансера в Сургуте отказываются принимать пищу, приготовленную в столовой медицинского учреждения Они уверены, что их кормят некачественной пищей.
Обновлено в 08:56
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
Обновлено в 17:14
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Гаджеты
Планшеты не грузятся: за год их продажи в России упали на четверть
Популярность планшетов в России снижается: в первой половине 2019-го их продажи в штуках сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 17:01
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено вчера в 05:38
Экономика
Банкам облегчили доступ к информации о потенциальных заёмщиках
Ведь финансовая организация сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности — на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Кино
Кредиторы «Вия» добрались до Китая
К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
Общество
Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Чехия закупит у США 12 ударных вертолетов
Как сообщает ТАСС, к 2023 году на вооружение чешских ВВС поступят восемь многоцелевых вертолетов «UH-1 Venom» и четыре ударных «AH-1 Viper».
Обновлено в 09:45
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Политика
YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
Компания Google отключила 210 каналов в видеохостинге YouTube, которые пытались оказывать "координированное влияние" на ситуацию в Гонконге.
Обновлено в 17:39
Происшествия
В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом
Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям.
Обновлено в 12:04
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
Обновлено в 03:03
Общество
Мутко планирует на следующей неделе посетить Тулун и Нижнеудинск
Вице-премьер РФ Виталий Мутко собирается в конце следующей недели посетить наиболее пострадавшие от паводка в Иркутской области города Тулун, Нижнеудинск и Тайшет и встретиться с местными жителями.
Обновлено в 08:55
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Хоккей
«Барыс» уступил «Лугано» в контрольной встрече
У швейцарского клуба точные броски на свой счет записали Маттео Романенги (3-я минута), Рето Зури (4, 25), Доминик Ламмер (10), Яни Лаюнен (21), Дарио Бюрглер (28) и Раффаэле Занниц (30).
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Минобороны: Разведку у границ РФ провели 27 летательных аппаратов
За неделю разведку провели 27 иностранных летательных аппаратов.
Обновлено в 20:31
Наука
Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.
Обновлено в 13:42
Политика
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Технологии
Искусственный интеллект проверит работу продавцов Tele2
Цифровое решение позволяет оценивать разговор консультанта с клиентом с помощью технологий ИИ и автоматизировать мониторинг качества сервиса.
Обновлено в 05:28
Авто
Volkswagen выпустил внедорожный Polo
Компания Volkswagen представила внедорожную модификацию хэтчбека Polo предыдущей генерации.
Обновлено в 10:19