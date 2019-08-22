с чего всё началось

В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Станислав Черчесов назовет состав сборной России в понедельник Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым в понедельник назовет имена игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 с командами Шотландии и Казахстана.

Здоровье В Сургуте пациенты противотуберкулезного диспансера объявили голодовку Больше двух суток пациенты противотуберкулезного диспансера в Сургуте отказываются принимать пищу, приготовленную в столовой медицинского учреждения Они уверены, что их кормят некачественной пищей.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Гаджеты Планшеты не грузятся: за год их продажи в России упали на четверть Популярность планшетов в России снижается: в первой половине 2019-го их продажи в штуках сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Экономика Банкам облегчили доступ к информации о потенциальных заёмщиках Ведь финансовая организация сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности — на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации.

Шоу-бизнес Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.

Кино Кредиторы «Вия» добрались до Китая К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.

Общество Роскачество проверило электрочайники на безопасность Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.

Армия и оружие Чехия закупит у США 12 ударных вертолетов Как сообщает ТАСС, к 2023 году на вооружение чешских ВВС поступят восемь многоцелевых вертолетов «UH-1 Venom» и четыре ударных «AH-1 Viper».

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Политика YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге Компания Google отключила 210 каналов в видеохостинге YouTube, которые пытались оказывать "координированное влияние" на ситуацию в Гонконге.

Происшествия В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям.

Экономика РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.

Общество Мутко планирует на следующей неделе посетить Тулун и Нижнеудинск Вице-премьер РФ Виталий Мутко собирается в конце следующей недели посетить наиболее пострадавшие от паводка в Иркутской области города Тулун, Нижнеудинск и Тайшет и встретиться с местными жителями.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Хоккей «Барыс» уступил «Лугано» в контрольной встрече У швейцарского клуба точные броски на свой счет записали Маттео Романенги (3-я минута), Рето Зури (4, 25), Доминик Ламмер (10), Яни Лаюнен (21), Дарио Бюрглер (28) и Раффаэле Занниц (30).

Наука Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.

Политика Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Технологии Искусственный интеллект проверит работу продавцов Tele2 Цифровое решение позволяет оценивать разговор консультанта с клиентом с помощью технологий ИИ и автоматизировать мониторинг качества сервиса.