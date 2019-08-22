Политика

В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМДГазета.Ru 11:53

В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Россия решила нарушить условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за нарастающих угроз у своих границ, следует из доклада
, опубликованного Госдепартаментом США.
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