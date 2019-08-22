Политика
В Госдепе назвали причину «нарушения» Россией ДРСМДНациональная служба новостей 15:23
Госдепартамент США заявил, что нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) связано с опасениями РФ за свои границы. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в опубликованном докладе Госдепа.
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с чего всё началось
Россия решила нарушить условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за нарастающих угроз у своих границ, следует из доклада, опубликованного Госдепартаментом США.Коммерсантъ16:29
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ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения
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Суд отказался продлить Навальному арест на 18 часов
Спецприемник просил увеличить срок содержания Навального на 18,5 часа — на то время, которое тот провел в больнице из-за ухудшения здоровья.
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Премьер-министра страны поблагодарил за поддержку президент Украины Владимир Зеленский Канада выступила против возобновления отношений с Россией в формате "большой восьмерки", пишет агентство Reuters.
Обновлено в 14:01
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Происшествия
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Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
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Экономика
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Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
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Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
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Как отметил замначальника управления Ким Ю Гын, Японию уведомят о разрыве договора в срок.
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