Политика

В Госдепе назвали причину «нарушения» Россией ДРСМДНациональная служба новостей 15:23

Госдепартамент США заявил, что нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) связано с опасениями РФ за свои границы. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в опубликованном докладе Госдепа.
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с чего всё началось
Россия решила нарушить условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за нарастающих угроз у своих границ, следует из доклада
, опубликованного Госдепартаментом США.
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